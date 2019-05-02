У Києві гарячою водою залило дитячий майданчик, а автомобіль провалився під землю

У четвер, 2 травня, в Києві за адресою вулиця Симиренка, 7 прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфальт.

Аварія сталася близько 6:00, повідомляє "Інформатор" повідомляє з місця події.

За даними комунальних служб, труба з гарячою водою не була в аварійному стані. Внаслідок інциденту весь дитячий майданчик виявився затопленим окропом, а дворик огорнули клуби пари.

Власниця автомобіля розповіла, що близько 7:00 вона побачила, як її машина наполовину провалилася під асфальт. Транспортний засіб вдалося дістати з ями тільки до 10:00. На місці події працюють комунальні служби. У будинках поблизу тимчасово відсутня гаряча вода.

Прорив труби на Борщагівці. Фото: Інформатор

Як повідомляє КП "Київтеплоенерго", аварійні бригади локалізували пошкодження протягом 20 хвилин.

Витік теплоносія назовні викликав розмиття ґрунту та пошкодження газону. В зону пошкодження потрапили два автомобілі, припарковані на газоні. Зараз автомобілі евакуйовані.

Через пошкодження тимчасово без гарячого водопостачання залишається 21 будинок, з них: 20 житлових будинків та 1 дитячий сад.

Ремонтні роботи планується завершити до ранку 3 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання будуть відновлені.

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Нагадаємо, 2 квітня, на наступний день після затоплення центру Києва окропом у столиці на Печерську утворився "водоспад" через прорив труби.