У Києві гарячою водою залило дитячий майданчик, а автомобіль провалився під землю

У четвер, 2 травня, в Києві за адресою вулиця Симиренка, 7 прорвало трубу гарячого водопостачання. Через аварію дитячий майданчик затопило окропом, а машина, яка стояла на парковці у дворі, провалилася під асфальт.\r\nАварія сталася близько 6:00, повідомляє "Інформатор" повідомляє з місця події.\r\nЗа даними комунальних служб, труба з гарячою водою не була в аварійному стані. Внаслідок інциденту весь дитячий майданчик виявився затопленим окропом, а дворик огорнули клуби пари.\r\nВласниця автомобіля розповіла, що близько 7:00 вона побачила, як її машина наполовину провалилася під асфальт. Транспортний засіб вдалося дістати з ями тільки до 10:00. На місці події працюють комунальні служби. У будинках поблизу тимчасово відсутня гаряча вода.\r\nПрорив труби на Борщагівці. Фото: Інформатор \r\nЯк повідомляє КП "Київтеплоенерго", аварійні бригади локалізували пошкодження протягом 20 хвилин.\r\nВитік теплоносія назовні викликав розмиття ґрунту та пошкодження газону. В зону пошкодження потрапили два автомобілі, припарковані на газоні. Зараз автомобілі евакуйовані.\r\nЧерез пошкодження тимчасово без гарячого водопостачання залишається 21 будинок, з них: 20 житлових будинків та 1 дитячий сад.\r\nРемонтні роботи планується завершити до ранку 3 травня. Після чого послуги з гарячого водопостачання будуть відновлені.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RVrO5WYXGRE" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n\r\nНагадаємо, 2 квітня, на наступний день після затоплення центру Києва окропом у столиці на Печерську утворився "водоспад" через прорив труби.