Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати

Заробітна плата міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за березень становила 43,6 тис. гривень, його заступників - від 34,8 тис. до 47,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Семерака в березні, становила 43 626 гривень, з яких 16 000 гривень - посадовий оклад, 8 000 гривень - надбавка за вислугу років, 16 000 гривень - надбавка за інтенсивність праці, 3 200 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 426 гривень - індексація.

Зарплата заступників міністра Віктора Вакараша становила 47,3 тис. гривень, Миколи Кузьо - 44,7 тис. гривень, Василя Полуйко - 34,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Семерак задекларував 517,5 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Також Семерак витратив майже 340 тис. гривень на відрядження за кордон у 2018.

Тим часом дружина міністра Семерака за рік отримала в три рази більше прибутку, ніж її чоловік.