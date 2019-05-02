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02 травня 2019, четвер, 12:15 6 Документ
Кабмін 2019-05-02T12:17:56+03:00
Українські Новини
Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати

Семерак за березень отримав майже 30 тисяч гривень надбавок до зарплати

Остап Семерак.
Остап Семерак.

Заробітна плата міністра екології та природних ресурсів Остапа Семерака за березень становила 43,6 тис. гривень, його заступників - від 34,8 тис. до 47,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства екології та природних ресурсів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Семерака в березні, становила 43 626 гривень, з яких 16 000 гривень - посадовий оклад, 8 000 гривень - надбавка за вислугу років, 16 000 гривень - надбавка за інтенсивність праці, 3 200 гривень - доплата за роботу, пов'язану з доступом до державної таємниці, 426 гривень - індексація.

Зарплата заступників міністра Віктора Вакараша становила 47,3 тис. гривень, Миколи Кузьо - 44,7 тис. гривень, Василя Полуйко - 34,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Семерак задекларував 517,5 тис. гривень доходів за 2018 рік.

Також Семерак витратив майже 340 тис. гривень на відрядження за кордон у 2018.

Тим часом дружина міністра Семерака за рік отримала в три рази більше прибутку, ніж її чоловік.

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