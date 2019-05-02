Вадим Новинський разом з однодумцями поклали квіти біля будинку Профспілок в Одесі в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фракція політичної партії "Опозиційний блок" у Верховній Раді.

Ранок п'ятої річниці однієї з найжорстокіших і не розслідуваних трагедій в сучасній історії Одеси та України Вадим Новинський і члени його команди провели на Куликовому полі. Тут у Будинку Профспілок п'ять років тому знайшли свою страшну смерть майже 50 осіб. Ще стільки ж всі ці роки без обвинувальних вироків перебувають в слідчих ізоляторах Одеси, Миколаєва і Херсона. При цьому, те, що знають і пам'ятають одесити про страшні події 2 травня 2014 року, офіційна влада воліє замовчувати.

"Родичі загиблих у страшній трагедії 2 травня і родичі тих людей, яких незаконно утримують під вартою вже п'ять років, нікого нічого не просять. Вони просять одного: справедливості, щоб законність в Україні перемогла, а винні в цій страшній трагедії були покарані. 2 травня в Одесі сталося масове вбивство одеситів. Їх хотіли змусити любити Україну не по-одеськи, а якось по-іншому, але вони на це не пішли", - наголосив глава парламентської фракції Опозиційного блоку Вадим Новинський.

Пам'ять загиблих на Куликовому полі вшанували голова партії "Наші" Євген Мураєв, народний депутат Тетяна Бахтеєва, Світлана Фабрикант і депутати Опозиційного блоку Одеської обласної та міської рад, родичі та друзі загиблих.

"Хоч і п'ять років минуло, але біль від того, що сталося, мені здається, ніколи не згасне. Більш того, відчуття болю з тих пір ще посилилися від безсилля і тієї неправди про 2 травня, яку влада виносила назовні. Ми втомилися від беззаконня, але, може , з новою владою прийде мир і спокій, а винні в смерті наших близьких будуть покарані", - зазначила дочка загиблого 2 травня Олена В'ячеславова.

"2 травня на Куликовому полі загинув мій друг. Обставини та причини смерті ніхто не розслідує, зате у відповідь нас намагаються звинуватити у всіх гріхах і в тому, чого ми не робили", - наголосив Станіслав Черняк.

В умовах відсутності соціальної справедливості щодо родичів жертв одеської трагедії Благодійний фонд Вадима Новинського взяв на себе питання фінансової допомоги для оздоровлення сімей з дітьми – родичів загиблих і тих, хто досі перебуває в ув'язненні без суду і слідства.