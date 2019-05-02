Рівненська АЕС підключила енергоблок №2 після капітального ремонту

Рівненська атомна електростанція (РАЕС, Вараш, Рівненська область) 1 травня в 22:30 підключила енергоблок №2 до енергосистеми після проведення капітального ремонту.

Про це йдеться в повідомленні національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", передають Українські Новини.

"1 травня 2019 о 22:30 турбогенератор ТГ-4 енергоблоку №2 РАЕС (ВВЕР-440) підключено до мережі після завершення капітального планово-попереджувального ремонту, який тривав з 6 березня поточного року", - йдеться в ньому.

Станом на 8 годину 2 травня в роботі перебувають всі 4 енергоблоки РАЕС з сумарною напругою 2590 МВт.

Як повідомляли Українські Новини, ЗАЕС відключила 4-й енергоблок.

Раніше після заміни трансформатора Хмельницька АЕС підключила енергоблок №2.