В Україні зростають борги з декретних виплат, виплат на поховання і допомоги з тимчасової непрацездатності, - Льовочкін

В Україні зростають борги з декретних виплат, виплат на поховання і допомоги з тимчасової непрацездатності, -

Внаслідок відсутності ефективних кроків з боку Кабміну загострилася проблема накопичення заборгованості із соціальних виплат, передбачених законом про соціальне страхування.

Про це йдеться у запиті, який спрямував до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Сергій Льовочкін.

Політик вимагає від уряду вжити заходів щодо ліквідації заборгованості.

"Вимагаю невідкладно вжити комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію заборгованості із соціальних страхових виплат", – говориться у запиті.

Народний депутат зазначив, що внаслідок відсутності ефективних кроків з боку Кабінету міністрів України щодо подолання економічної кризи та мінімізації її соціальних наслідків на початку поточного року істотно загострилася проблема накопичення заборгованості із соціальних виплат, передбачених законом про соціальне страхування – лікарняних, декретних, регресних, страхових виплат у випадку смертельного травматизму на виробництві тощо, які громадяни місяцями не можуть отримати від Фонду соціального страхування.

Зокрема, станом на середину квітня поточного року заборгованість Фонду з виплати лише допомоги по тимчасовій непрацездатності сягнула 1,6 млрд грн, при цьому термін затримки становить майже місяць. Значний розмір заборгованості також накопичений Фондом з виплати декретних та допомоги на поховання.

Одночасно із зростанням суми боргів збільшується й тривалість затримки виплати допомоги. Якщо в лютому поточного року громадянам доводилось чекати виплат з соцстрахування в середньому один місяць, то зараз цей термін збільшився до 1,5 місяця, в той час як згідно із законодавством він не повинен перевищувати 10 діб.

"Згідно з висновками експертів, найближчим часом зазначена проблема може набути додаткової гостроти, в першу чергу, через збільшення масштабів дефіциту бюджету Фонду. Головної причиною цього є непрофесійні кроки уряду з перегляду ставок єдиного соціального внеску, що не були підкріплені запровадженням відповідних компенсаторних механізмів. Наступним фактором є ухвалення Кабінетом міністрів України економічно необґрунтованого, заниженого бюджету Фонду соціального страхування на поточний рік, в якому сума резервних коштів Фонду в порівнянні з минулим роком зменшена в 11 разів (з 337,9 до 30,4 млн грн). Ще одною причиною загострення проблеми накопичення боргів із соціальних виплат є намагання уряду "залатати дірки" в Пенсійному фонді за рахунок зменшення частки ЄСВ, що відраховується до Фонду соціального страхування", – пояснив Сергій Льовочкін.

На його думку, принципове вирішення проблеми фінансування соціальних страхових виплат полягає у системному та професійному реформуванні системи ЄСВ, що має включати: запровадження економічно обґрунтованих ставок зазначеного внеску, докорінне вдосконалення системи його адміністрування, комплексні заходи з легалізації тіньових зарплат та поліпшення платіжної дисципліни платників соціальних відрахувань.

"Поряд з цим необхідно від корегувати бюджет Фонду соціального страхування на поточний рік таким чином, щоб забезпечити погашення поточної та попередити виникнення майбутньої заборгованості із страхових виплат, а також виплат по матеріальному забезпеченню та соціальних послуг. Невід’ємною умовою розв’язання зазначеного питання є також вирішення проблеми накопичених боргів з виплати заробітної плати", – говориться у запиті.