Міжнародна федерація журналістів стурбована ворожнечею до ЗМІ в Україні

Міжнародна федерація журналістів включила Україну до переліку 7 країн, звіти з яких використовуються у глобальній кампанії з нагоди Міжнародного Дня свободи преси (3 травня). Кампанія зосереджена на ролі ЗМІ у виборах та демократії і описує ситуацію з правами журналістів та станом медіа крім України також у Філіппінах, Бельгії, Індонезії, Тайланді, ПАР та Конго. У МФЖ наголошують, що стурбовані зростанням нападів на свободу слова в усьому світі.

В Україні фіксується тиск на журналістів-розслідувачів та опозиційні телеканали, атмосфера ворожнечі до критичних голосів у медіа, високий рівень фізичної агресії щодо журналістів. При цьому відбувається проникнення в медіа пропаганди та використання окремих ЗМІ для поширення дискредитаційних матеріалів. Так у МФЖ описують ситуацію в Україні, посилаючись на звіти Національної спілки журналістів України, що входить до складу федерації разом із ще 186 журналістськими асоціаціями зі 140 країн.

Свобода слова в українських ЗМІ та журналістика погіршилася в останні роки, йдеться у матеріалі на сайті МФЖ, опублікованому під заголовком "Україна: тиск на журналістів-розслідувачів під час виборчої кампанії". Напади на журналістів почалися у 2016 році, коментує експерт ГО "Інформаційна безпека", партнер НСЖУ Тетяна Попова. Тоді сайт "Миротворець" опублікував список, що містить особисті дані тисяч журналістів, які працювали у військовій зоні Донбасу, зокрема і у зоні падіння збитого російською ракетою літака МН-17. Всі журналісти, які досліджували авіатрагедію, отримали назву "посібників терористів" і "співучасників". Вони стикалися з постійними атаками та цькуваннями в соціальних мережах, деякі з них отримували погрози електронною поштою, інші - на мобільні телефони.

Ще однією ілюстрацією втручання влади були напади на опозиційні ЗМІ під час виборів. Медіагрупа "1 + 1" потерпала від постійних претензій податкових органів або Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. Ця група транслювала більшу частину телевізійних програм на той момент лідируючого кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Були також атаки і спроби заблокувати українські телеканали, пов'язані з союзником президента Росії Путіна Віктора Медведчука. Результатом цього стало зменшення критики Порошенка (ПрезидентаУкраїни 2014-2019) на цих каналах.

Характерною була атмосфера ворожості до критичних ЗМІ та журналістів-розслідувачів, які виявляли випадки корупції у вищих колах влади. Зокрема, неодноразово дискредитувалися антикорупційні розслідування програми "Схема: корупція в деталях" (Радіо "Свобода"). Журналісти, які працювали над цим проектом, піддавалися переслідуванню та судовому тиску.

Аналогічна ситуація сталася і з інформаційним порталом Bihus.info, який за місяць до виборів розкрив контрабанду навколо військової техніки з Росії, що продається українським збройним силам за завищеними цінами, залучивши тісних ділових партнерів президента Петра Порошенка. Журналістів, які брали участь у розслідуванні, звинувачували в маніпуляціях правдою.

Водночас не всі українські ЗМІ дотримувалися чесної редакційної політики. Деякі з них опублікували матеріали, спрямовані на дискредитацію опозиційних кандидатів на пост ПрезидентаУкраїни.



Також із початку 2017 року НСЖУ фіксує неприпустимо високий рівень фізичної агресії проти журналістів. Проте, у Спілці журналістів зазначають, що на виборчих дільницях або під час підготовки виборчих матеріалів не було прямих перешкод або застосування сили проти працівників ЗМІ. Водночас деяким журналістам було відмовлено в акредитації на події, пов'язані з виборчою кампанією президента Петра Порошенка. Також було обмеженим спілкуваннязі ЗМІ від кандидата Володимира Зеленського.

Напередодні виборів 2019 року НСЖУ закликала провідних українських політиків підписати "Декларацію про захист свободи слова". У документі вказується, що претенденти на вищу посаду в державі зобов'язуються, серед іншого:

поважати свободу слова

не чинитити ску на журналістів та ЗМІ,

не застосовувати силу для переслідування журналістів

Ініціативу підтримали 13 кандидатів у президенти, у тому числі лідер перегонів - актор і телеведучий Володимир Зеленський.

"Наші зусилля спрямовані на те, щоб ті, хто нападає на журналістів, отримували належне покарання, і розуміли, що захист свободи слова є пріоритетом для новообраної влади", - наголошує голова НСЖУ Сергій Томіленко.