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02 травня 2019, четвер, 11:12 21 Документ
Кабмін 2019-05-02T12:30:01+03:00
Українські Новини
Рева за березень отримав зарплату в чотири рази більшу за оклад

Рева за березень отримав зарплату в чотири рази більшу за оклад

Андрій Рева. Фото: 112.ua
Андрій Рева. Фото: 112.ua

Заробітна плата міністра соціальної політики Андрія Реви за березень становила 59,6 тис. гривень, його заступників - від 66,7 тис. до 104,8 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 82,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства соціальної політики на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Реві в березні, становила 59 647 гривень, з них посадовий оклад склав 14 400 гривень, надбавка за вислугу років - 7 200 гривень, надбавка за роботу з таємними документами - 2 880 гривень, надбавка за інтенсивність праці - 14 400 гривень, витрати - 5 815 гривень, премія - 14 400 гривень, індексація - 552 гривні.

Податки і збори становили 11 631 гривню.

Зарплата першого заступника міністра Ольги Крентовской становили 92,2 тис. гривень, заступників Наталії Федорович - 58,8 тис. гривень, Миколи Шамбіра - 66,7 тис. гривень, Лариси Попової - 104,8 тис. гривень, зарплата заступника міністра соцполітики за євроінтеграції Олександри Чуркіної склала 68,8 тис. гривень і держсекретаря Віктора Іванкевича - 82,2 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата Реви за лютий в чотири рази перевищила його оклад.

З 1 березня, за словами міністра соцполітики Андрія Реви, пенсії в Україніавтоматично перерахують для 10,2 млн пенсіонерів. При цьому під індексацію не потрапляють деякі категорії громадян.

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