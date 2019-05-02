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02 травня 2019, четвер, 10:43 16 Документ
Кабмін 2019-05-02T12:30:01+03:00
Українські Новини
Зарплата Полторака за березень у п'ять разів перевищила його оклад

Зарплата Полторака за березень у п'ять разів перевищила його оклад

Степан Полторак.
Степан Полторак.

Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака за березень становила 81 тис. гривень, його заступників - від 60,6 тис. до 65,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 75,8 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.

Грошове забезпечення міністра після утримання податків і зборів становило 81 047 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Івана Руснака виплачена в розмірі 65,7 тис. гривень, заступників Ігоря Павловського - 61,1 тис. гривень, Олега Шевчука - 60,6 тис. гривень, Анатолія Петренка - 61,4 тис. гривень і держсекретаря Олександра Дубляна - 75,8 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Полторак задекларував 3,4 млн гривень доходів за 2018 рік.

Полторак задекларував 951,2 тис. гривень доходів за 2017 рік.

Тим часом НАБУ зобов'язали завести справу за фактом службової недбалості Полторака.

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