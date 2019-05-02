Зарплата Полторака за березень у п'ять разів перевищила його оклад

Заробітна плата міністра оборони Степана Полторака за березень становила 81 тис. гривень, його заступників - від 60,6 тис. до 65,7 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 75,8 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Міністерства оборони на запит Українських Новин.\r\nГрошове забезпечення міністра після утримання податків і зборів становило 81 047 гривень.\r\nЗарплата першого заступника міністра Івана Руснака виплачена в розмірі 65,7 тис. гривень, заступників Ігоря Павловського - 61,1 тис. гривень, Олега Шевчука - 60,6 тис. гривень, Анатолія Петренка - 61,4 тис. гривень і держсекретаря Олександра Дубляна - 75,8 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Полторак задекларував 3,4 млн гривень доходів за 2018 рік.\r\nПолторак задекларував 951,2 тис. гривень доходів за 2017 рік.\r\nТим часом НАБУ зобов'язали завести справу за фактом службової недбалості Полторака.