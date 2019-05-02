На авторинку в Україні почастішали випадки шахрайства: як не попастися

В Україні за останні час стало дуже багато випадків шахрайства на ринку вживаних авто. У цих аферистів на озброєнні безліч схем.

Експерти розповіли, як найчастіше обманюють українців і яких правил треба дотримуватися, щоб не потрапити на гачок до зловмисників, пише "Сегодня".

Схема №1: привіт, комісіонка

Вирішили продати свою машину і опублікували оголошення в інтернеті? Будьте готові до дзвінків не тільки від потенційних покупців, але і від перекупників. Ці люди тримають так звані комісійні майданчики, на яких продають старі машини. Їх головна мета - роздобути вашу машину на свою стоянку, тому перекупник з ентузіазмом буде розповідати про переваги співпраці.

На перший погляд, пропозиція буде дійсно виглядати привабливо: вам запропонують лише привезти авто на стоянку, все інше - за посередником. Коли авто комусь сподобається, вам зателефонують і відразу запросять на угоду. І, за переконаннями перекупника, трапиться це дуже скоро - у нього завжди потік покупців!

Щоб почати співпрацю, потрібно укласти договір. І часто саме вона і стає пасткою для продавця, адже включає обов'язкові платні послуги - огляд машини на СТО, хімчистку салону і мийку, ремонт за необхідності, оплату стоянки тощо. Внаслідок людина може "влетіти" на кругленьку суму. Причому часто перекупники не повідомляє це прямо. І, якщо ви не прочитали договір, можете дізнатися про додаткові платежі вже після того, як машину куплять. Внаслідок - замість 10 тис. доларів отримаєте 8 тис. Не варто забувати, що посередник також візьме відсоток за свої послуги. Трапляється, що перекупники просять власника знизити ціну, а самі примудряються продати автомобіль дорожче. До речі, якщо передумаєте і захочете забрати машину зі стоянки, будьте готові заплатити за додаткові послуги зі своєї кишені. Інакше авто можуть просто не віддати.

Що робити

Анатолій Ларін радить за можливості з посередниками не зв'язуватися.

"Методи їх роботи дуже часто порушують моральні та етичні норми, - каже експерт. - Приблизно 80% посередників обдурять під час угоди".

Крім того, ніхто не гарантує, що на комісійному майданчику машина продасться швидше: багато покупців недолюблюють перекупників і намагаються працювати безпосередньо з господарями. Головна причина цього - тенденція, що з посередниками співпрацюють власники авто з проблемами, а "чесні" машини продаються без сторонньої допомоги.

"Повірте: продаж автомобіля самостійно дозволить виручити за нього більше грошей і при цьому витратити менше часу, - запевняє Анатолій Ларін. - Головне - правильно визначити ціну на транспортний засіб, зробити гарні фотографії і написати розгорнутий текстовий опис".

Договір!

Якщо все-таки хочете віддати автомобіль в "комісіонку", пам'ятайте: посереднику доведеться віддати відсоток. Кажуть, що для продавця послуги безкоштовні? Ідіть - перед вами шахраї! Обов'язково укладайте договір.

"І уважно прочитайте кожен пункт: приховані "домовленості" можуть писати в найнесподіваніших місцях", - радить Ярослав Куц.

Хочете розірвати договір і забрати своє авто зі стоянки, а з вас вимагають спочатку поповнити рахунок?

"Викликайте поліцію, щоб зафіксувати факт самоуправства, - каже Ярослав Куц. - Адже авто ваше. Крім того, якщо якісь послуги вказані в договорі, але не узгоджені з вами, комісіонщикам доведеться доводити все в судовому порядку".

Схема №2: вітаємо, ви - щасливчик

Стати жертвою аферистів можна, навіть якщо ви не планували купувати або продавати машину. Просто одного разу вам прийде смс, що ви виграли нове авто. І номер телефону, за яким можна дізнатися, як забрати приз. На дзвінок відповість нібито співробітник автосалону. Він скаже, який ви щасливчик, запитає ПІБ і запропонує вибрати колір машини. А коли ви вже розмріявся, шахрай повідомить: перш ніж їхати в салон, потрібно заплатити держмито. Як правило, це 1% від вартості призу - близько 5 тис. грн. Сума немаленька, але порівняно з ціною машини - смішна! До речі, якщо скажете, що не брали участі в акціях, "менеджер" запевнить, що ваш телефон випадковим чином вибрала програма - наприклад, з бази таксі. Але як тільки ви перекладете гроші, аферисти безслідно зникнуть.

Цій схемі вже багато років. Але українці все одно трапляються! У головному управлінні Нацполіції в Києві повідомили, що тільки за 2017-2018 роки було зареєстровано 18 випадків, коли люди заплатили зловмисникам. Можна тільки здогадуватися, скільки не звернулася в поліцію.

Що робити

Пам'ятайте: неможливо виграти в конкурсі, в якому ви не брали участі! Ви готові повірити в свою удачу?

"Тоді телефонуйте менеджеру і завалюйте його питаннями: яка саме компанія провела лотерею, які були умови, де їх можна прочитати. Запитайте, чи має компанія ліцензію на проведення лотерей і розіграшів, і де її можна перевірити. Уточніть, хто замовник лотереї і в чому вигода для компанії, - радить Ярослав Куц. - Якщо дадуть відповідь, що акція рекламна - попросіть номер телефону фірми, яка замовила таку акцію. Але, швидше за все, вже після третього питання менеджер скаже, що все комерційна таємниця. Це і буде означати, що вас хочуть обманути".

Схема №3: ​​терміново потрібні гроші

Користується популярністю схема з хворим родичем. Шахрай пропонує купити машину за дуже низькою ціною і пояснює: терміново потрібні гроші на лікування. Щоб приспати пильність, вам навіть покажуть авто! Правда, машина буде закрита, а ключі та документи виявляться в лікарні у того родича. Після приїзду вам вручать ключі і техпаспорт в заставу і слізно попросять передоплату - родичу стало погано, терміново потрібно купити дорогі ліки. Як ви вже здогадалися, продавець безслідно зникне з авансом, документи виявляться фальшивкою, а від авто прохолоне слід.

Друга популярна схема пов'язана з терміновим від'їздом за кордон. Як правило, її провертають навіть без особистої зустрічі. В інтернеті публікують оголошення: пропонують ідеальний автомобіль за дуже низькою ціною. Чому так дешево? Справа в тому, що власник мало не завтра їде в іншу країну, тому хоче терміново продати машину. Більш того: він готовий під'їхати куди завгодно і за свій рахунок оформити всі документи. Але потрібні гарантії, що ви дійсно налаштовані на покупку! Тому попросять перерахувати аванс - $100-200. Як тільки це зробите, телефон відразу відключать.

Що робити

Як тільки вам пропонують машину за заниженою вартістю і кваплять з покупкою - відмовляйтеся!

"Українці трапляються на афери тільки з однієї причини: тому що шукають кулі, - впевнений Олег Назаренко. - Але варто пам'ятати, що безкоштовний сир тільки в мишоловці".

Ніколи не давайте аванс просто на руки, а тим більше не відправляйте людям, яких ви не бачили.

"Передачу авансу обов'язково треба зафіксувати на папері, - каже Ярослав Куц. - Це може бути звичайна розписка, але із зазначенням усіх даних! Мають бути паспортні дані продавця і покупця, інформація про автомобіль, дата і час оплати авансу, його розмір і загальна вартість машини та дата укладення основного договору купівлі-продажу. Бажано, щоб таку розписку підписали очевидці. Якщо їх немає, можна зняти передачу грошей на відео".

Ринку - немає!

Ще Анатолій Ларін радить покупцям не їздити на авторинки.

"Через розвиток сайтів з продажу вийшло так, що на авторинках продаються переважно нечесні автомобілі - з відмотаним пробігом, після аварій або такі, що не обслуговувалися належним чином, - говорить експерт. - Якщо ж все-таки їдете, беріть з собою перевіреного експерта з машин. Але на деякі авторинки в Україні посередники автоекспертів не пропускають! Все тому, що одного разу фахівець приїхав на огляд, виявив проблеми в машині і відмовився їх приховувати за хабар".

Схема №4: знайдений двійник

Обстановка на сході України призвела до появи великої кількості автомобілів-двійників. Аферисти викрадають або "віджимають" машини в зоні АТО. Потім знаходять в базі ДАІ транспортний засіб такого ж кольору і моделі і підробляють номери і техпаспорт. Внаслідок виходить двійник. Шахраї переганяють його в спокійні області України і виставляють на продаж за низькою ціною. Трапляється, що двійники роблять з машин, незаконно ввезених на територію України. До речі, якщо ТЗ викрали і іноземець заявить в правоохоронні органи, таке авто потрапить в базу Інтерполу. Внаслідок у вас можуть просто вилучити машину, а ще ви ніколи не зможете її продати. Найчастіше "брудні" авто продають за генеральним дорученням: така форма не передбачає процедуру перевірки в сервісному центрі МВС.

Взагалі, продаж за дорученням - одна з популярних схем. Шахраї пропонують оформити у нотаріуса довіреність на покупця з правом розпоряджатися авто. Надалі вони відкликають документ і подають машину в розшук. А ще аферисти можуть продати за дорученням, а потім взяти кредит під заставу цього авто. Виплачувати його не будуть, банк накладе арешт на майно і забере його у вас. До речі, якщо ви погодилися купити машину без перевірки в МВС, є ймовірність спочатку отримати "кредитне" авто. І борг доведеться погашати саме вам.

Що робити

Фахівці рекомендують ретельно перевіряти машину перед покупкою і робити все офіційно.

"Якщо пропонують не йти в ДАІ, посилаючись на брак часу або інші причини, - це повинно насторожити", - говорить Олег Назаренко.

Співробітники МРЕВ не тільки перевірять машину на наявність двійника, але також "проб'ють" авто за судовими реєстрами і баз кредитів.

"Хочете дізнатися таємницю безпосередньо до переоформлення? Зверніться до незалежних автоекспертів", - говорить Анатолій Ларін.

Тим більше що зараз часто підробляють сервісні книги, відмотують пробіг, перефарбовують биті авто, неякісно відновлюють салон, щоб приховати сліди зносу ...

"Якщо нехтувати перевіркою, можна купити машину після ДТП без подушок безпеки, - попереджає Анатолій Ларін. - У найкращому випадку такий автомобіль буде дуже складно продати, в гіршому - новий власник серйозно постраждає або навіть може загинути, якщо потрапить в аварію".

За словами експерта, багато підводних каменів з машинами, імпортованими з США.

"Трапляється, що посередники привозять авто, які мали сильні пошкодження, але продають як "не бита, не фарбована", - розповідає Ларін. - Щоб перевірити такий ТЗ, потрібно робити юридичну перевірку авто США. На щастя, в Америці на законодавчому рівні фіксується історія кожної машини. Але щоб отримати доступ до інформації, вам доведеться звернутися до автоекспертів".

І знову довіреність!

В жодному разі не погоджуйтесь купувати машину за генеральною довіреністю!

"По-перше, за такої угоди ви не будете законним власником авто, адже довіреність не є документом, що підтверджує купівлю, - пояснює Ярослав Куц. - По-друге, будь-яку довіреність дійсно можна відкликати в будь-який момент і заявити, що ви викрали автомобіль" .

Крім того, нотаріус не уповноважений перевіряти ТЗ за процедурою, передбаченою в МРЕВ.

Схема №5: увага, перехоплення

Ця схема з'явилася недавно і вирізняється особливою зухвалістю. Жертвами стають продавці авто, які викладають оголошення про продаж в інтернеті. Провертають аферу два шахраї - "покупець" і "поліцейський". Перший дзвонить продавцеві і домовляється про зустріч. Оглянувши авто, псевдопокупець заявляє, що готовий завтра оформляти угоду. Одразу ж після відходу "покупця" дзвонить другий аферист. Він представляється співробітником поліції і повідомляє, що машина продавця потрапила в розробку до шахрая, і в деталях описує людину, яка була зараз на зустрічі. Потім "поліцейський" розповідає про план перехоплення і дає чіткі керівництва. А саме: завтра потрібно дозволити "покупцеві" сісти за кермо і прокотитися. У свою чергу, поліція обіцяє зловити афериста і навіть вручити премію за допомогу правоохоронним органам! На наступний день продавець віддає псевдопокупець ключі, адже думає, що у поліції все під контролем. А шахрай спокійно сідає в машину і жене її в невідомому напрямку.

Що робити

Якщо після перегляду машини вам подзвонили, представилися співробітником поліції і розповіли описану вище легенду, попросіть його назвати своє ім'я, прізвище і посаду. Запитайте, в якому саме відділенні він працює, а потім запропонуйте особисто прийти до відділку. Якщо ви спілкуєтеся з шахраєм, він відразу кине трубку! А якщо все по-справжньому - вам запропонують під'їхати, щоб обговорити деталі.

"У відділку вам обов'язково треба записатися в журналі відвідувань. Потім поспілкуйтеся зі слідчим, який веде кримінальне провадження, і керівником відділу, - каже Ярослав Куц. - І краще приходити зі своїм адвокатом".

Поліція: українці попадаються на старі схеми

Статистика злочинів, пов'язаних з купівлею-продажем автомобілів, як і раніше не радує, хоча людям регулярно розкривають очі на шахрайські схеми. У головному управлінні Національної поліції в Києві повідомили, що за 2017-2018 роки в столиці зареєстрували понад 100 злочинів, пов'язаних з аферами у цій сфері. Але найбільше дивує те, що українці попадаються на старі схеми. Наприклад, 87 випадків були пов'язані з передоплатою: аферисти розміщували в інтернеті оголошення про продаж машини, а зацікавленим під різними приводами пропонували скинути на банківську карту аванс. Ще 18 людей повірили в повідомлення, з якого випливає, що вони виграли автомобіль, і заплатили шахраям "держмито". А в кінці минулого року стали поширені обмани з розмитненням "євроблях" - аферисти обіцяли дешево і швидко розмитнити машину, брали за це гроші, а потім безслідно зникали. Таких випадків було зареєстровано близько 20. Розкривати такі справи непросто: всього було розкрито трохи більш як 30 злочинів. Затримано 15 осіб.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні стало в 10 разів більше розмитнених "євроблях".

Через "євробляхи" реєстрація імпортних вживаних авто зросла в 14 разів за лютий.

Розмитнення "євроблях" принесло в держбюжет 13,6 млрд гривень