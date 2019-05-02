підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
02 травня 2019, четвер, 08:38 24
Суспільство 2019-06-15T04:05:35+03:00
Українські Новини
П'ять років після трагедії 2 травня в Одесі: ООН представить результати моніторингу

П'ять років після трагедії 2 травня в Одесі: ООН представить результати моніторингу

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні представить аналітичну довідку "Відповідальність за вбивства і насильницькі смерті 2 травня 2014 в Одесі".

Довідку представить голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Після жахливої трагедії голова обласної адміністрації Володимир Немировський залишив свій пост, а начальник обласної міліції Дмитро Фучеджі, якого звинувачували у сприянні сепаратистам і організації заворушень, зник.

Будинок профспілок в Одесі загорівся під час протистояння між активістами Антимайдану і проукраїнськими активістами.

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, що спричинили загибель 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.

У Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком щодо фігурантів "справи 2 травня", які намагалися штурмувати будівлю суду.

Пізніше стало відомо, що двох виправданих фігурантів справи "2 травня" знову заарештували.

Більше новин про: ООН Одеська трагедія 2 травня 2014 року 2 травня

Архів
Новини
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
Смерч у Приморську Скріншот youtube.com/ІА«Одеса - медіа»
Відео дня: в Одеській області пронісся смерч, а злива затопила дороги 15:56
Зеленський не вважає "злив" з ОПУ інформації про відставку Богдана підривом довіри до ЗМІ 15:17
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 14:59 Карта
Зеленський в Трускавці попередив "слуг народу" про неприпустимість "договорняків" і прогулів в Раді 14:30
більше новин
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Кличко отримав підтримку адміністрації Трампа з приводу незаконного захоплення влади в Києві, – Олещук 18:48
За місяць роботи нового ринку електроенергії реалізовано 4,5 млрд кВтг, - Дмитро Маляр 19:49
Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвестував у модернізацію, - Марунич 13:24
більше новин
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму 23:50
СБУ, журналісти, або провокація спецслужб: Богдан розповів, кого підозрює у "зливі" його заяви в мережу 16:15
Саудівкам від 21 року дозволили виїжджати з країни, не питаючи чоловіків 23:59
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok