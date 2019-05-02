П'ять років після трагедії 2 травня в Одесі: ООН представить результати моніторингу

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні представить аналітичну довідку "Відповідальність за вбивства і насильницькі смерті 2 травня 2014 в Одесі".

Довідку представить голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер.

Після жахливої трагедії голова обласної адміністрації Володимир Немировський залишив свій пост, а начальник обласної міліції Дмитро Фучеджі, якого звинувачували у сприянні сепаратистам і організації заворушень, зник.

Будинок профспілок в Одесі загорівся під час протистояння між активістами Антимайдану і проукраїнськими активістами.

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Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня 2017 року Іллічівський міський суд Одеської області виправдав Сергія Долженкова, Євгенія Мефедова і ще 17 обвинувачених в організації масових заворушень, що спричинили загибель 48 осіб 2 травня 2014 року на Грецькій площі в Одесі.

У Чорноморську незадоволені виправдувальним вироком щодо фігурантів "справи 2 травня", які намагалися штурмувати будівлю суду.

Пізніше стало відомо, що двох виправданих фігурантів справи "2 травня" знову заарештували.