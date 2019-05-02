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02 травня 2019, четвер, 08:20 60
Події 2019-05-02T12:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського

У Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського

Напад на поліцейського в Києві. Фото: Інформатор
Напад на поліцейського в Києві. Фото: Інформатор

Вчора, 1 травня, у Києві п'яний чоловік напав на поліцейського, вдаривши його ножем в груди. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою Лісовий проспект, 13.

Як повідомили очевидці, чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння з ножем в руці ходив по двору житлового будинку. Назустріч йому йшов поліцейський, який проживає у будинку неподалік.

Наголошується, що правоохоронець не був при виконанні службових обов'язків однак вирішив заспокоїти чоловіка, якій вів себе неадекватно. Між ними сталася бійка, в результаті якої зловмисник вдарив поліцейського ножем у груди. Ніж потрапив йому прямо в ребро.

На місце події прибули кілька екіпажів патрульної поліції і "швидка". Правоохоронці затримали нападника і наділи на нього наручники. Чоловік поводився неадекватно, погрожував поліцейським, кричав і матюкався. Пізніше з'ясувалося, що у дворах він намагався втекти від переслідування поліції, оскільки машина, на якій їхав зловмисник, потрапила в орієнтування правоохоронців. Він залишив автомобіль Kia Sportage з наклейками служби таксі Uklon біля будинку і зайшов у двір, де у нього і стався конфлікт з поліцейським.

Напад на поліцейського в Києві на Лісовому. Фото: ІнформаторНапад на поліцейського в Києві. Фото: Інформатор

Правоохоронця з колото-різаною раною в районі грудної клітки госпіталізували в найближчу лікарню. Нападника в наручниках доставили в управління поліції, де він пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Прилад показав 1,23 проміле. Деталі події встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в бійці п'яний поліцейський поранив ножем свого колегу.

Раніше в Києві поблизу моста Патона жінка порізала чоловіка, тому що він не дав їй грошей.

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