У Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського

Вчора, 1 травня, у Києві п'яний чоловік напав на поліцейського, вдаривши його ножем в груди. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що інцидент стався за адресою Лісовий проспект, 13.

Як повідомили очевидці, чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння з ножем в руці ходив по двору житлового будинку. Назустріч йому йшов поліцейський, який проживає у будинку неподалік.

Наголошується, що правоохоронець не був при виконанні службових обов'язків однак вирішив заспокоїти чоловіка, якій вів себе неадекватно. Між ними сталася бійка, в результаті якої зловмисник вдарив поліцейського ножем у груди. Ніж потрапив йому прямо в ребро.

На місце події прибули кілька екіпажів патрульної поліції і "швидка". Правоохоронці затримали нападника і наділи на нього наручники. Чоловік поводився неадекватно, погрожував поліцейським, кричав і матюкався. Пізніше з'ясувалося, що у дворах він намагався втекти від переслідування поліції, оскільки машина, на якій їхав зловмисник, потрапила в орієнтування правоохоронців. Він залишив автомобіль Kia Sportage з наклейками служби таксі Uklon біля будинку і зайшов у двір, де у нього і стався конфлікт з поліцейським.

Напад на поліцейського в Києві. Фото: Інформатор

Правоохоронця з колото-різаною раною в районі грудної клітки госпіталізували в найближчу лікарню. Нападника в наручниках доставили в управління поліції, де він пройшов тест на вміст алкоголю в крові. Прилад показав 1,23 проміле. Деталі події встановить слідство.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві в бійці п'яний поліцейський поранив ножем свого колегу.

Раніше в Києві поблизу моста Патона жінка порізала чоловіка, тому що він не дав їй грошей.