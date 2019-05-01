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01 травня 2019, середа, 23:41 78
Події 2019-05-02T19:00:13+03:00
Українські Новини
Дитину-рома на смерть прибило сміттям у Миколаєві на полігоні

Дитину-рома на смерть прибило сміттям у Миколаєві на полігоні

Сьогодні, 1 травня, на полігоні твердих побутових відходів у Миколаєві стався обвал сміття, внаслідок чого загинула дитина дев'яти років ромської національності, повідомляє "НикВести".

Речник головного управління Національної поліції Миколаївської області Олена Бережна повідомила, що вже відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) з позначкою "нещасний випадок".

Наголошується, що обслуговуванням полігону займається комунальне підприємство "Миколаївкомунтранс".

За наявною інформацією хлопчик разом з батьками порпався у смітті на полігоні і стався обвал. Він був доставлений у Миколаївську центральну районну лікарню, проте лікарям не вдалося врятувати життя дитини.

Як повідомляли Українські Новини, дитину прибило на смерть деревом у Вінниці, а в Одеській області помер семирічний хлопчик, заплутавшись у ланцюгах.

Тим часом Київ підписав Меморандум про співробітництво в управлінні відходами з французькою компанією.

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