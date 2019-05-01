У занедбаному будинку під Донецьком знайшли протитанкові гранатомети і багато патронів

Поліція виявила і вилучила арсенал зброї та боєприпасів у закинутій будівлі в Мирнограді Донецької області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби обласної поліції, передають Українські Новини.

"Поліцейські обстежили будинок і вилучили ручні протитанкові гранатомети, автомат із трьома магазинами до нього, а також цинк із патронами калібру 7,62 мм у кількості 728 штук і 48 патронів калібру 5,45 та 9 мм", - сказано в ньому.

Повідомляється, що вилучене буде спрямовано на експертизу.

Наразі поліція встановлює власника арсеналу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Зброя. Фото: поліція Донецької області

Як повідомляли Українські Новини, СБУ виявила арсенал боєприпасів на території занедбаного дитячого табору в Луганській області. Раніше під Донецьком на горищі покинутого будинку знайшли арсенал боєприпасів.

Також СБУ вилучила арсенал боєприпасів у Рівненській області.