Під егідою Федерації ММА відбудеться перший турнір з ММА в Києві

10 травня о 19:30 в Києві в ACCO International пройде перший турнір світового стандарту зі змішаних єдиноборств. Організаторами турніру виступає Федерація ММА, а також новий MMA-промоушн "F1GHT K1NGS".

Про це йдеться в офіційному повідомленні організаторів турніру.

На глядачів чекає 14 поєдинків з 28 кращими бійцями України та Європи. Поєдинки супроводжуватимуться шоу-програмою та трансляцією на 500 метрах екранів.

Перед турніром учасники пройдуть процедуру зважування та візьмуть участь у відкритому тренуванні. Переможці в кожній ваговій категорії представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях.

Детально дізнатися про захід, побачити список спортсменів, придбати квитки, можна на офіційному сайті "F1GHT K1NGS".

Президент Федерації ММА, один з організаторів турніру — Володимир Сорока— занепокоєний вкрай слабкою системою відбору, контролю, присудження перемог у середовищі ММА в Україні. Подібна заангажованість пов'язана з тим, що на комерційних турнірах суддями та рефері є самі організатори (WWFC),що постійно призводить до "підсуджування", витягування "своїх" спортсменів (минулий Кубок Президента по самбо)

Організатори заявляють, що новий турнір F1GHT K1NGS ММА пройде за всіма вимогами світового спортивного товариства з ММА (з англ. — змішані бойові мистецтва). Пари спортсменів, які зійдуться у двобої, буде визначати жеребкування в день зважування, що забезпечить максимальну прозорість турніру. При цьому кожен бій буде вирішальним. Переможці пройдуть далі по сітці та зустрінуться у фіналі сезону — в кінці 2019 року.

Варто зазначити, що однією з серйозних проблем в Україні у сфері ММА на сьогодні є недбале ставлення організаторів турніру татренерів до здоров'я спортсменів. Звичайною справою вважається відсутність довідок про стан здоров'я, поверхневий огляд спортсменів перед боєм, ненадання або ж неграмотне надання першої медичної допомоги травмованим спортсменам.

Олексій Букатін — головний рефері Федерації ММА в Україні та Микола Васильєв — матчмейкерпромоутерської компанії FightKingsзаявляють, що на новому турнірі буде забезпечена максимальна медична безпека, спортсмени пройдуть ретельне медобстеження, а також здадуть аналізи на гепатит Б, гепатит С, ВІЛ.

Нагадаємо, що Федерація Професійного ММА України була створена у 2018 році, її Президентом виступає майстер спорту міжнародного класу з дзюдо, Чемпіон Європи та колишній член Олімпійської збірної України — Сорока Володимир.

Основне завдання Федерації —регламентувати проведення турнірів з ММА, забезпечити професійне, об'єктивне та неупереджене суддівство, задати високі стандарти медичного супроводу змагань і стану здоров'я спортсменів ММА.