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01 травня 2019, середа, 16:17 9
Зовнішня політика 2019-05-01T16:45:01+03:00
Українські Новини
Україна поставить Туреччині велику партію танкових керованих ракет

Україна поставить Туреччині велику партію танкових керованих ракет

Керована ствольна ракета
Керована ствольна ракета "Конус". Фото: Спецтехноекспорт

Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство "Спецтехноекспорт" і турецька державна корпорація Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) домовилися про постачання керованих танкових ракет "Конус" калібру 120 мм.

Про це сказано в повідомленні прес-служби "Спецтехноекспорту", передають Українські Новини.

"У перший день міжнародної оборонної виставки IDEF'19 у м. Стамбул, представниками ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" парафовано договір із турецькою державною корпорацією Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) на поставку 120-мм стовбурних керованих ракет "Конус" виробництва ДП "ГККБ "ЛУЧ", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, парафування договору дозволило узгодити питання вартості та строків поставок, а також інші умови реалізації домовленостей.

Зазначається, що протягом першого етапу реалізації контракту передбачено поставки 120-мм керованих ракет "Конус" і пристроїв наведення для їх інтеграції в турецькі основні бойові танки.

Передбачено, що в результаті часткового трансферу технологій, українські керовані ракети будуть проводитися на потужностях MKEK.
При цьому завершення процедури підписання і початок виробництва експортної партії ракет заплановано на найближчі тижні.

Як повідомляли Українські Новини, в "Спецтехноекспорт" підтвердили надходження в Україну зі США летальної зброї. Раніше "Спецтехноекспорт" заявляв про блокування діяльності підприємства через слідчі дії Генпрокуратури і ДФС.

Тим часом САП повідомила про підозру у розтраті держкоштів екс-директору і 4 службовцям "Спецтехноекспорта".

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