Американські власті підтвердили, що IQOS виділяє менше шкідливих речовин, порівняно з сигаретами, і дозволили його продаж в США

Американські власті підтвердили, що IQOS виділяє менше шкідливих речовин, порівняно з сигаретами, і дозволили

Як повідомляє CNBC 30 квітня 2019 року FDA (Food & Drug Administration)* дозволило продаж систем нагрівання тютюну IQOS на території США і констатувало, що IQOS виділяє значно менше шкідливих речовин у порівнянні зі звичайними сигаретами.

На відміну від сигарет, де є процес горіння, IQOS нагріває тютюн. Це перша електрична система нагрівання тютюну, яка дозволена для продажу в США.

Коментуючи оголошення FDA, Андре Каланцопулус, СЕО Philip Morris International, повідомив "Рішення FDA дозволити продаж IQOS в США є важливим кроком вперед для приблизно 40 мільйонів американських чоловіків і жінок, які курять. Деякі кинуть палити, а багато хто – ні. Саме для них IQOS запропонує бездимну альтернативу замість продовження палити цигарки. Всього лише за 2 роки 7,3 млн людей в усьому світі кинули палити цигарки і повністю переключилися на IQOS. Сьогоднішнє рішення FDA робить доступною таку можливість і для американських повнолітніх курців".

Тепер Philip Morris International уповноважений продавати гаджет IQOS, хитстики Marlboro Heatsticks, Marlboro Smooth Menthol Heatsticks and Marlboro Fresh Menthol Heatsticks. Так як PMI здійснює діяльність на всіх ринках, крім США, в Штатах продавати продукт буде корпорація Altria.

Як зазначає CNBC, рішення FDA свідчить про перемогу Philip Morris International в заявах про зниженому кількості токсинів в аерозолі IQOS. Ця технологія є ключовою у досягненні компанією "бездимного майбутнього" як заміни куріння сигарет.

Ціни на акції PMI в той же день злетіли на 2%.

У минулому році продукти зі зниженим ризиком згенерували компанії PMI понад $4,1 млрд або близько 14% від валового доходу. Компанія планує збільшити цю цифру до 38-42% до 2025 року.

Починаючи з моменту запуску IQOS в Японії та Італії у 2014 році, він розширив свою присутність до 47 країн по всьому світу.

FDA (Food & Drug Administration – Адміністрація з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів, агентство Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США. Є однією з найвпливовіших у світі організацій з контролю за якістю харчових продуктів, лікарських препаратів, тютюнових виробів і т. д.