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01 травня 2019, середа, 11:50 60
Америка 2019-05-01T16:45:02+03:00
Українські Новини
Американські підлітки почали частіше закінчувати життя самогубством після перегляду серіалу Netflix

Американські підлітки почали частіше закінчувати життя самогубством після перегляду серіалу Netflix

Після виходу серіалу Netflix "13 причин чому" про шкільне цькування і проблеми підлітків у США зросла кількість підліткових суїцидів. Мова йде про школярів у віці від 10 до 17 років.

Про це повідомив CNN.

У більшості випадків це стосується хлопчиків – їх рівень самогубств зріс на 28,9% після прем'єри серіалу. Netflix заявили, що відповідально вивчають цю проблему.

"13 причин чому" знятий за однойменним романом Джея Ешера 2007 року. Перший сезон отримав неоднозначну реакцію у глядачів і критиків, а сам серіал завоював широку популярність, хоча його творців звинуватили в романтизації суїциду.

Як повідомляли Українські Новини, у Львівській області скоїв суїцид 10-класник.

Раніше в Києві з вікна багатоповерхового будинку випав 21-річний нацгвардієць.

Також у київському метро на "Лівобережній" на рейки впав чоловік.

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