Американські підлітки почали частіше закінчувати життя самогубством після перегляду серіалу Netflix

Після виходу серіалу Netflix "13 причин чому" про шкільне цькування і проблеми підлітків у США зросла кількість підліткових суїцидів. Мова йде про школярів у віці від 10 до 17 років.

Про це повідомив CNN.

У більшості випадків це стосується хлопчиків – їх рівень самогубств зріс на 28,9% після прем'єри серіалу. Netflix заявили, що відповідально вивчають цю проблему.

"13 причин чому" знятий за однойменним романом Джея Ешера 2007 року. Перший сезон отримав неоднозначну реакцію у глядачів і критиків, а сам серіал завоював широку популярність, хоча його творців звинуватили в романтизації суїциду.

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