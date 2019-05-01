Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян

Україна з нетерпінням чекає передачі влади від морально збанкрутілого за 5 років правління Петра Порошенка молодому і амбітному Володимиру Зеленському.

Таку думку висловив президент Фонду розвитку сучасної дипломатії Амрам Петросян.

"Улюбленець публіки, талановитий актор, харизматичний лідер Зеленський стрімко піднявся на п'єдестал української влади. Причини його перемоги, звичайно, не тільки в здатності жартувати і красиво посміхатися. Він пообіцяв українцям перемогти корупцію, роздемонізувати владу і створити нове економічне чудо. І народ чекає від нового президента конкретних кроків щодо поліпшення життя. А це можливо тільки при значному економічному зростанні.

Попередня влада робила все для того, щоб українці перетворилися в народ, що кочує по світу в пошуках заробітку. І вельми досягла успіху в тому: за деякими даними до третини працездатного населення країни стали заробітчанами, які заробляють свій нелегкий шмат хліба далеко від батьківщини.

Важливим елементом цієї політики було погіршення відносин з Росією – мабуть, найбільш надійним, довгостроковим і стратегічним економічним партнером України. Порошенко рвав зв'язки за всіма напрямами: транспорт, авіабудування, нафтохімія, машинобудування, харчова промисловість. Складалося враження, що він свідомо шкодить Україні і її народу. Слава Богу, що мудрий український виборець показав Петру Олексійовичу його реальний рейтинг і відправив у відставку.

Однак і Володимир Зеленський зараз знаходиться, по суті, біля розбитого корита: на Сході йде громадянська війна, реальне безробіття давно перестрибнуло 10-відсотковий бар'єр, а сектора економіки від сільського господарства до промисловості вимагають термінової реанімації.

Така ситуація в шахах називається цугцванг: це стан, при якому будь-який хід тільки погіршує позицію гравця. А в політиці від любові до ненависті один крок, тому Зеленський вже на перших етапах свого правління повинен продемонструвати високу ефективність. Хоча на думку багатьох економістів це поки неможливо - занадто серйозний удар завдав Порошенко по всій інфраструктурі України.

Але все ж для Володимира Зеленського є шанс - він може здійснити економічний прорив, відновивши народно-господарські відносини з Росією. Буквально покроково скасувавши всі рішення, прийняті Порошенком, а так само поглиблюючи і полегшуючи економічну комунікацію. Адже Росія реально може стати економічним партнером України №1: загальна межа, єдина створена в СРСР народно-господарська система, загальні транспортні й енергетичні комунікації.

Можу з упевненістю сказати, що кроки Володимира Зеленського з економічного зближення з Росією будуть позитивно сприйняті в Москві. У РФ ніколи не сумнівалися в тому, що наші країни історично, духовно, культурно і етнічно єдині. А економічний фактор може стати серйозним мотивом у відновленні повноцінних нормальних і навіть дружніх відносин між Росією і Україною", - підсумовує Амрам Петросян.