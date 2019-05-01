Дорожньою картою для Зеленського повинна стати економічна синергія України і РФ, - Амрам Петросян

Україна з нетерпінням чекає передачі влади від морально збанкрутілого за 5 років правління Петра Порошенка молодому і амбітному Володимиру Зеленському.\r\nТаку думку висловив президент Фонду розвитку сучасної дипломатії Амрам Петросян.\r\n"Улюбленець публіки, талановитий актор, харизматичний лідер Зеленський стрімко піднявся на п'єдестал української влади. Причини його перемоги, звичайно, не тільки в здатності жартувати і красиво посміхатися. Він пообіцяв українцям перемогти корупцію, роздемонізувати владу і створити нове економічне чудо. І народ чекає від нового президента конкретних кроків щодо поліпшення життя. А це можливо тільки при значному економічному зростанні.\r\nПопередня влада робила все для того, щоб українці перетворилися в народ, що кочує по світу в пошуках заробітку. І вельми досягла успіху в тому: за деякими даними до третини працездатного населення країни стали заробітчанами, які заробляють свій нелегкий шмат хліба далеко від батьківщини.\r\nВажливим елементом цієї політики було погіршення відносин з Росією – мабуть, найбільш надійним, довгостроковим і стратегічним економічним партнером України. Порошенко рвав зв'язки за всіма напрямами: транспорт, авіабудування, нафтохімія, машинобудування, харчова промисловість. Складалося враження, що він свідомо шкодить Україні і її народу. Слава Богу, що мудрий український виборець показав Петру Олексійовичу його реальний рейтинг і відправив у відставку.\r\nОднак і Володимир Зеленський зараз знаходиться, по суті, біля розбитого корита: на Сході йде громадянська війна, реальне безробіття давно перестрибнуло 10-відсотковий бар'єр, а сектора економіки від сільського господарства до промисловості вимагають термінової реанімації.\r\nТака ситуація в шахах називається цугцванг: це стан, при якому будь-який хід тільки погіршує позицію гравця. А в політиці від любові до ненависті один крок, тому Зеленський вже на перших етапах свого правління повинен продемонструвати високу ефективність. Хоча на думку багатьох економістів це поки неможливо - занадто серйозний удар завдав Порошенко по всій інфраструктурі України.\r\nАле все ж для Володимира Зеленського є шанс - він може здійснити економічний прорив, відновивши народно-господарські відносини з Росією. Буквально покроково скасувавши всі рішення, прийняті Порошенком, а так само поглиблюючи і полегшуючи економічну комунікацію. Адже Росія реально може стати економічним партнером України №1: загальна межа, єдина створена в СРСР народно-господарська система, загальні транспортні й енергетичні комунікації.\r\nМожу з упевненістю сказати, що кроки Володимира Зеленського з економічного зближення з Росією будуть позитивно сприйняті в Москві. У РФ ніколи не сумнівалися в тому, що наші країни історично, духовно, культурно і етнічно єдині. А економічний фактор може стати серйозним мотивом у відновленні повноцінних нормальних і навіть дружніх відносин між Росією і Україною", - підсумовує Амрам Петросян.