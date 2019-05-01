Facebook змінить дизайн

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту й додатка, а також запуск месенджера для робочого столу комп'ютера.\r\nПро це він заявив під час відкриття конференції для розробників, повідомило "Громадське".\r\nЗразки нового дизайну соцмережі Facebook показала у Twitter. За планом редизайн відбудеться в кілька найближчих місяців.\r\nЗокрема, після редизайну на сайті і в додатку Facebook зникне традиційна синя "шапка" вгорі. У новому дизайні, який отримав назву FB5, увага акцентується на групах (Groups), які компанія вважає "найбільш значущою функцією соцмережі".\r\nВкладка з групами займатиме чільне місце у правому верхньому куті, новини груп будуть відображатися відповідно до особистих переваг користувачів.\r\nКрім цього, користувачам стане легше знаходити групи, які збігаються з їх інтересами.\r\nТакож Facebook запустить поліпшену версію програми Messenger, в якій також змінять дизайн і зменшать обсяг.\r\nMessenger запустять і для робочого столу – його можна буде використовувати в операційних системах Windows і MacOs.\r\n\r\nРедизайн Facebook. Фото: Facebook \r\nЯк повідомляли Українські Новини, торік Facebook запустив спрощену версію Messenger, яка стала четвертою за рахунком.\r\nFacebook судиться з двома українцями через незаконне збирання особистих даних.\r\nРаніше Facebook видалив понад 500 російських груп, які поширювали про Україну фейкові новини.