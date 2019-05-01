Facebook змінить дизайн

Глава Facebook Марк Цукерберг анонсував редизайн сайту й додатка, а також запуск месенджера для робочого столу комп'ютера.

Про це він заявив під час відкриття конференції для розробників, повідомило "Громадське".

Зразки нового дизайну соцмережі Facebook показала у Twitter. За планом редизайн відбудеться в кілька найближчих місяців.

Зокрема, після редизайну на сайті і в додатку Facebook зникне традиційна синя "шапка" вгорі. У новому дизайні, який отримав назву FB5, увага акцентується на групах (Groups), які компанія вважає "найбільш значущою функцією соцмережі".

Вкладка з групами займатиме чільне місце у правому верхньому куті, новини груп будуть відображатися відповідно до особистих переваг користувачів.

Крім цього, користувачам стане легше знаходити групи, які збігаються з їх інтересами.

Також Facebook запустить поліпшену версію програми Messenger, в якій також змінять дизайн і зменшать обсяг.

Messenger запустять і для робочого столу – його можна буде використовувати в операційних системах Windows і MacOs.

Редизайн Facebook. Фото: Facebook

Як повідомляли Українські Новини, торік Facebook запустив спрощену версію Messenger, яка стала четвертою за рахунком.

Facebook судиться з двома українцями через незаконне збирання особистих даних.

Раніше Facebook видалив понад 500 російських груп, які поширювали про Україну фейкові новини.