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01 травня 2019, середа, 09:54 31
Технології 2019-05-01T16:45:03+03:00
Українські Новини
Продажі iPhone впали на 17% у першому кварталі 2019

Продажі iPhone впали на 17% у першому кварталі 2019

iPhone Xs. Фото: akket.com
iPhone Xs. Фото: akket.com

Компанія Apple опублікувала квартальний звіт, згідно з яким продажі iPhone знизилися на 17%.

Про це повідомив The Wall Street Journal.

Так, вперше за більш ніж два роки ключові показники компанії падають другий квартал поспіль. При цьому прибуток Apple за перші три місяці 2019 скоротилася на 16% до 11,56 мільярдів доларів, а виручка на 5% до 58,02 мільярдів доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Apple може знизити ціни на iPhone.

Раніше Apple звинуватив у зниженні прогнозу виручки торговельну війну.

В листопаді стартували продажі MacBook Air і iPad Pro: скільки коштували новинки від Apple.

Раніше власники нових iPhone по всьому світу поскаржилися на несправності.

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