Продажі iPhone впали на 17% у першому кварталі 2019

Компанія Apple опублікувала квартальний звіт, згідно з яким продажі iPhone знизилися на 17%.

Про це повідомив The Wall Street Journal.

Так, вперше за більш ніж два роки ключові показники компанії падають другий квартал поспіль. При цьому прибуток Apple за перші три місяці 2019 скоротилася на 16% до 11,56 мільярдів доларів, а виручка на 5% до 58,02 мільярдів доларів.

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