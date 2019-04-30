У Черкасах в колонії стався бунт ув'язнених, є постраждалі

У Черкасах в колонії №62 відбувся конфлікт між ув'язненими, який переріс у бунт. Про це повідомляє "Прочерк".

За інформацією власних джерел видання, бунт стався на Великдень. Під час нічного перерахунку засуджених між ув'язненими стався конфлікт, почалася бійка. За попередньою інформацією, в бунті взяли участь 12 осіб.

Заспокоїти ув'язнених намагалися працівники виправної колонії, однак четверо постраждали, одного з них госпіталізували.

Нагадаємо, в російській колонії в Омську укладені влаштували бунт, в ході якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, принижень і побиттів.

У Венесуелі в'язні влаштували бунт в поліцейській ділянці, загинули 68 людей.