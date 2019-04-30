підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
30 квітня 2019, вівторок, 23:56 39
Події 2019-05-01T09:00:03+03:00
Українські Новини
У Черкасах в колонії стався бунт ув'язнених, є постраждалі

У Черкасах в колонії стався бунт ув'язнених, є постраждалі

У Черкасах в колонії №62 відбувся конфлікт між ув'язненими, який переріс у бунт. Про це повідомляє "Прочерк".

За інформацією власних джерел видання, бунт стався на Великдень. Під час нічного перерахунку засуджених між ув'язненими стався конфлікт, почалася бійка. За попередньою інформацією, в бунті взяли участь 12 осіб.

Заспокоїти ув'язнених намагалися працівники виправної колонії, однак четверо постраждали, одного з них госпіталізували.

Нагадаємо, в російській колонії в Омську укладені влаштували бунт, в ході якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, принижень і побиттів.

У Венесуелі в'язні влаштували бунт в поліцейській ділянці, загинули 68 людей.

Більше новин про: Тюремный бунт

Архів
Новини
Доба в зоні ООС: український військовий загинув, ще один поранений 08:53
Google. Фото: google
Google випустив новий святковий дудл 08:22
У травні повинні відбутися тристоронні переговори щодо транзиту газу через Україну 08:00
Сьогодні Україна має виплатити МВФ понад 60 млн СПЗ 07:00
У травні штрафи для "євробляхерів" зростуть 06:30 Інфографіка
більше новин
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
У Путіна заявили, що взяли до уваги заяву Зеленського про видачу паспортів 12:50
Українців попередили про сильні дощі і грози 12:02
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Володимир Зеленський. Скріншот: Володимир Зеленський/Facebook
Зеленський оголосив конкурс на спікера Президента і назвав умови для кандидатів 18:44
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день 14:40 Карта
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів 13:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok