У Черкасах в колонії стався бунт ув'язнених, є постраждалі

У Черкасах в колонії №62 відбувся конфлікт між ув'язненими, який переріс у бунт. Про це повідомляє "Прочерк".\r\nЗа інформацією власних джерел видання, бунт стався на Великдень. Під час нічного перерахунку засуджених між ув'язненими стався конфлікт, почалася бійка. За попередньою інформацією, в бунті взяли участь 12 осіб.\r\nЗаспокоїти ув'язнених намагалися працівники виправної колонії, однак четверо постраждали, одного з них госпіталізували.\r\nНагадаємо, в російській колонії в Омську укладені влаштували бунт, в ході якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, принижень і побиттів.\r\nУ Венесуелі в'язні влаштували бунт в поліцейській ділянці, загинули 68 людей.