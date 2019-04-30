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30 квітня 2019, вівторок, 23:41 6
Суспільство 2019-05-01T00:30:02+03:00
Українські Новини
У Карпатах знайшли загублених польських туристів

У Карпатах знайшли загублених польських туристів

У Карпатах заблукали туристи з Польщі. Рятували їх співробітники ДСНС. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України в Івано-Франківській області.

"Сьогодні о 7:00, у ДСНС надійшла інформація, що 29 квітня в смт Мислівка Долинського району з готелю "12 місяців" пішли в гори і до теперішнього часу не повернулися двоє громадян Республіки Польща. О 8.15 до проведення пошуково-рятувальних робіт були залучені рятувальники Вигодського пошуково-рятувального відділення", – повідомили у відомстві.

В 11.30 рятувальники пошуково-рятувального відділення знайшли заблукалих туристів на горі Пусташик в смт Вигода Долинського району та в 13.30 супроводили до місця їх тимчасового проживання. Стан постраждалих задовільний.

Як повідомляли Українські Новини, 23 лютого, у Карпатах рятувальники почали транспортування постраждалих туристів з гори Піп Іван.

23 лютого вранці із-за погодних умов з гори Піп Іван не могли спустити тіла загиблих туристів.

Раніше, 22 лютого, два туриста замерзли на смерть у Карпатах.
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