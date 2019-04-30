Прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень

Прокурор Одеської області Олег Жученко задекларував 733 030 гривень доходів, отриманих за 2018 рік.\r\nПро це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з інформацією, заробітна плата Жученко склала 732 030 гривень, виплати і відшкодування – 1 000 гривень.\r\nЗарплата його дружини Ольги Жученко склала 218 750 гривень, подарунок у грошовій формі від чоловіка – 1 200 000 гривень.\r\nВін задекларував готівкою 419 500 гривень, його дружина 1 282 500 гривень і 11 000 доларів.\r\nВін зберігає в сумісною власністю з дружиною на депозитах у банках 23 469 гривень, 251 долар і 10 євро, також у його дружини на депозитах в банках 11 000 доларів.\r\nУ власності Жученко орендована квартира площею 160,6 кв. м в Одесі та земельна ділянка площею 800 кв. м, у його дружини квартира площею 97,1 кв.м в Одесі.\r\nЖученко не володіє автомобілями, у його дружини BMW 520 2010 року випуску.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, одеський губернатор орендує квартиру, володіє Range Rover і зберігає на депозитах більше 50 тис. валюти.\r\nМиколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.