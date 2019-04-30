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30 квітня 2019, вівторок, 23:09 8
Політика 2019-05-01T00:00:04+03:00
Українські Новини
Прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень

Прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень

Прокурор Одеської області Олег Жученко задекларував 733 030 гривень доходів, отриманих за 2018 рік.

Про це йдеться в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, заробітна плата Жученко склала 732 030 гривень, виплати і відшкодування – 1 000 гривень.

Зарплата його дружини Ольги Жученко склала 218 750 гривень, подарунок у грошовій формі від чоловіка – 1 200 000 гривень.

Він задекларував готівкою 419 500 гривень, його дружина 1 282 500 гривень і 11 000 доларів.

Він зберігає в сумісною власністю з дружиною на депозитах у банках 23 469 гривень, 251 долар і 10 євро, також у його дружини на депозитах в банках 11 000 доларів.

У власності Жученко орендована квартира площею 160,6 кв. м в Одесі та земельна ділянка площею 800 кв. м, у його дружини квартира площею 97,1 кв.м в Одесі.

Жученко не володіє автомобілями, у його дружини BMW 520 2010 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, одеський губернатор орендує квартиру, володіє Range Rover і зберігає на депозитах більше 50 тис. валюти.

Миколаївський губернатор Савченко зберігає готівкою 30 млн гривень, майже 4 млн доларів і 1 млн євро.

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