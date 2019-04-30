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30 квітня 2019, вівторок, 18:16 21
Силові структури 2019-05-01T00:00:05+03:00
Українські Новини
В аеропорту "Бориспіль" транслювали відео з картою України без Криму

В аеропорту "Бориспіль" транслювали відео з картою України без Криму

Фото уривка відеоролика України без Криму. Фото: поліція Київської області
Фото уривка відеоролика України без Криму. Фото: поліція Київської області

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика із зображенням Україна без Криму в аеропорту "Бориспіль" за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Слідчі готують матеріали для оголошення підозри.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

Інцидент стався 29 квітня. У поліцію звернувся один з пасажирів аеропорту "Бориспіль". Він повідомив, що в будівлі аеропорту транслюють відеоролик, у якому Україна відображена без АР Крим.

За даним фактом слідчим відділом відділення аеропорту "Бориспіль" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Поліцейські документують факт поширення незаконного відеоконтенту і опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували і надали проморолик для розміщення. Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту вступив до підприємства з Міністерства інформаційної політики.

Встановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дії. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили і створили цей відеопродукт.

Як повідомляли Українські Новини, США виключають можливість повернення Криму Україні військовим шляхом.

Також Книга рекордів Гіннеса назвала анексований Севастополь російським.

У 2017 Кабмін планував до 2020 відновити територіальну цілісність України.

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