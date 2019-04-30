В аеропорту "Бориспіль" транслювали відео з картою України без Криму

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розповсюдження відеоролика із зображенням Україна без Криму в аеропорту "Бориспіль" за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Слідчі готують матеріали для оголошення підозри.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.\r\nІнцидент стався 29 квітня. У поліцію звернувся один з пасажирів аеропорту "Бориспіль". Він повідомив, що в будівлі аеропорту транслюють відеоролик, у якому Україна відображена без АР Крим.\r\n\r\nЗа даним фактом слідчим відділом відділення аеропорту "Бориспіль" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.\r\nПоліцейські документують факт поширення незаконного відеоконтенту і опитують працівників аеропорту, встановлюють осіб, які монтували і надали проморолик для розміщення. Попередньо встановлено, що лист з пропозицією про розміщення відеоконтенту вступив до підприємства з Міністерства інформаційної політики.\r\nВстановлюються всі обставини події, проводяться першочергові слідчі дії. Поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри особам, які замовили і створили цей відеопродукт.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, США виключають можливість повернення Криму Україні військовим шляхом. \r\nТакож Книга рекордів Гіннеса назвала анексований Севастополь російським.\r\nУ 2017 Кабмін планував до 2020 відновити територіальну цілісність України.