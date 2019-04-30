Попри похмуру дощову погоду сотні людей відвідали відкриття фестивалю "Волинська Голландія", який проходить поблизу селища Голоби Ковельського району Волинської області з 30 квітня по 2 травня, повідомляє "ВолыньPost".\r\n\r\nЛюди приїхали на фестиваль цілими сім'ями, гуляючи та фотографуючись серед сотень сортів тюльпанів.\r\nЦьогоріч організатори фестивалю відкрили торгову зону фудкортов і приготували для гостей тематичні фотозони.\r\n\r\nНа території фестивалю діють розваги для дітей - гончарне коло, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.\r\n\r\nОрганізатори заходу в соцмережах попередили відвідувачів про дрес-код - гумові чоботи, парасольки і дощовики.\r\nТюльпани. Фото: "ВолыньPost"\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в 2018 році в Нідерландах розквітло 7 мільйонів тюльпанів, а на Буковині цвіло величезне тюльпанове поле.\r\nКрім того, в Карпатах у лютому зацвіли крокуси.