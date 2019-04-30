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  • Фото дня: Масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки відкрився на Волині
30 квітня 2019, вівторок, 17:52 43
Життя 2019-05-01T00:15:04+03:00
Українські Новини
Фото дня: Масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки відкрився на Волині

Фото дня: Масштабний фестиваль тюльпанів з сотнями сортів квітки відкрився на Волині

Тюльпани. Фото:
Тюльпани. Фото: "ВолыньPost"

Попри похмуру дощову погоду сотні людей відвідали відкриття фестивалю "Волинська Голландія", який проходить поблизу селища Голоби Ковельського району Волинської області з 30 квітня по 2 травня, повідомляє "ВолыньPost".

Люди приїхали на фестиваль цілими сім'ями, гуляючи та фотографуючись серед сотень сортів тюльпанів.

Цьогоріч організатори фестивалю відкрили торгову зону фудкортов і приготували для гостей тематичні фотозони.

На території фестивалю діють розваги для дітей - гончарне коло, садіння квітів, розмальовки та багато іншого.

Організатори заходу в соцмережах попередили відвідувачів про дрес-код - гумові чоботи, парасольки і дощовики.

Тюльпани. Фото: Тюльпани. Фото: "ВолыньPost"

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році в Нідерландах розквітло 7 мільйонів тюльпанів, а на Буковині цвіло величезне тюльпанове поле.

Крім того, в Карпатах у лютому зацвіли крокуси.

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