підписатися на розсилку
26.35 26.75
29.3 29.85
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • У Чорнобилі жінка прокусила руку поліцейському і вдарила його баллонним ключем
30 квітня 2019, вівторок, 16:56 25
Події 2019-05-01T00:30:05+03:00
Українські Новини
У Чорнобилі жінка прокусила руку поліцейському і вдарила його баллонним ключем

У Чорнобилі жінка прокусила руку поліцейському і вдарила його баллонним ключем

Машина затриманих. Фото: поліція Київської області
Машина затриманих. Фото: поліція Київської області

При перевірці документів на контрольно пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження між водієм та правоохоронцями виник конфлікт, наслідком якого стало затримання двох осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

Поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-212103, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння і порушував правила дорожнього руху. На вимогу поліцейського надати документи для перевірки, водій почав хапати його за формений одяг та спорядження.

На допомогу правопорушнику вийшла пасажирка авто, яка виявилася його співмешканкою, і несподівано вкусила за руку і вдарила одного з правоохоронців балонним ключем по голові. Згодом медики діагностували у нього гематому і прокус фаланги на руці.

Зараз обидва правопорушники затримані за ст. 208 КПК України. На 40-річного водія склали протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. 

Як повідомляли Українські Новини, у Чорнобильській зоні зловили три групи сталкерів, а також затримали збирачів ягід з повними ведрами чорниці.

Також в Одесі троє чоловіків побили поліцейського.

Більше новин про: Чорнобильська зона відчуження Напад на поліцейського Чорнобиль

Архів
Новини
У Черкасах в колонії стався бунт ув'язнених, є постраждалі 23:56
У Карпатах знайшли загублених польських туристів 23:41
Прокурор Одеської області подарував дружині мільйон і ще 200 000 тисяч гривень 23:09
Новообраний президент України Зеленський зустрівся з почесним патріархом Філаретом ПЦУ 22:28
Зеленський обговорив з митрополитом УПЦ Онуфрієм ситуацію в релігійній сфері в Україні 22:09
більше новин
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
1 травня в Україну прийде циклон: синоптик дала прогноз погоди на початок місяця 06:00
У Путіна заявили, що взяли до уваги заяву Зеленського про видачу паспортів 12:50
Росіянка просить Зеленського надати їй громадянство України 08:30
Українців попередили про сильні дощі і грози 12:02
більше новин
Тимошенко вимагає відставки і покарання міністра Реви, який назвав мерзотою жителів ОРДЛО 10:30
Андрій Рева. Скріншот відео ВВс
За цю мерзоту: Рева прокоментував виплати пенсій в ОРДЛО 12:30
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу 14:14
Похолоднішає до +2 і проллються потужні зливи: прогноз погоди на перший травневий день 14:40 Карта
Зеленський - Президент: ЦВК оголосила результати виборів 13:49
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok