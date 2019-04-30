У Чорнобилі жінка прокусила руку поліцейському і вдарила його баллонним ключем

При перевірці документів на контрольно пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження між водієм та правоохоронцями виник конфлікт, наслідком якого стало затримання двох осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області, передають Українські Новини.

Поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-212103, водій якого перебував у стані алкогольного сп'яніння і порушував правила дорожнього руху. На вимогу поліцейського надати документи для перевірки, водій почав хапати його за формений одяг та спорядження.

На допомогу правопорушнику вийшла пасажирка авто, яка виявилася його співмешканкою, і несподівано вкусила за руку і вдарила одного з правоохоронців балонним ключем по голові. Згодом медики діагностували у нього гематому і прокус фаланги на руці.

Зараз обидва правопорушники затримані за ст. 208 КПК України. На 40-річного водія склали протокол за ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

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