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30 квітня 2019, вівторок, 14:26 15
Спорт 2019-04-30T22:30:04+03:00
Українські Новини
Федерація професійного ММА України наголошує на необхідності поліпшення якості проведення перевірки здоров'я б

Федерація професійного ММА України наголошує на необхідності поліпшення якості проведення перевірки здоров'я бійців перед участю в турнірах

Федерація професійного ММА України наголошує на необхідності поліпшення якості проведення перевірки здоров'я бійців перед участю в професійних турнірах.

Про це в ході прес-конференції повідомили представники федерації, передають Українські Новини.

Під час прес-конференції президент федерації Володимир Сорока зазначив, що федерація буде неупередженим органом, який буде відповідати за контроль здоров'я бійців і буде забезпечувати незалежне суддівство боїв. Крім того, він повідомив, що федерація буде забезпечувати на комерційних професійних турнірах перевірку здоров'я бійців, чесний матчмейкінг і незалежне суддівство.

10 травня буде проведено перший в цьому плані зразково-показовий турнір зі змішаних бойових мистецтв "FIGHT KINGS" під егідою федерації, який повинен встановити "стандарт якості" в плані медичного контролю та суддівства.

"Це наш перший турнір, який ми проводимо в Україні і в принципі підтримки від влади і міністерств у нас немає, це особисто наша організація, яку ми розвиваємо і яку ми хочемо зробити кращою в світі, щоб бійцям було комфортно битися на наших турнірах, суддям було комфортно судити, і глядачам було приємно дивитися на наші бої ", - повідомив головний рефері федерації Олександр Букатін.

Також професійний боєць ММА Дмитро Баток зазначив, що в плані шоу Україна відстає від інших країн, але рівень бійців в Україні досить високий, для того щоб конкурувати на міжнародному рівні.

"Деякі організації запрошують бійців на бій і не перевіряють стан здоров'я, як показує практика дуже важливо перевіряти здоров'я спортсмена, так як можливі травми, які можуть привести до летального результату", - сказав Баток.

Крім того, Букатін додав, що у федерації будуть уважно стежити за здоров'ям бійців, вони будуть здавати аналізи на гепатит В, на гепатит С і ВІЛ, так як це контактний вид спорту і там присутня кров, а також у федерації є спеціальний контракт з медичної бригадою, яка буде чергувати на випадок будь-якої травми в ході всього турніру.

Також представники федерації відзначили, що зараз в ММА не відбувається трагічних випадків у зв'язку з відсутністю перевірки здоров'я і "всі роблять вигляд що все добре" і для того, щоб уникнути будь-яких серйозних проблем такого роду у майбутньому була створена Федерація професійного ММА в Україні.

"У нас є відмінний приклад, це Атлетична комісія США, це організація, яка знаходиться над усіма промоушену боксерськими, кікбоксерскіми і тд. Якщо комісія не дозволяє провести поєдинок, то поєдинок не може відбутися. Також ця комісія може ліцензувати спортсменів, лікарів, тренерів і так далі. МИ були б раді, якби наша федерація до цього прийшла ", - підсумував представник.
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