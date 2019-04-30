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30 квітня 2019, вівторок, 14:14 163
Азія 2019-04-30T23:30:05+03:00
Українські Новини
Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу

Вперше за 200 років японський імператор зрікся престолу

Японський імператор Акіхіто. Фото: Вікіпедія
Японський імператор Акіхіто. Фото: Вікіпедія

Наразі японський імператор Акіхіто є єдиним у світі царующим імператором. 30 квітня 2019 року Акіхіто добровільно залишив престол, передавши трон своєму старшому синові, наслідному принцу Нарухіто. Це перший імператор за останні 200 років (після Кокаку), що зрікся престолу, повідомляє "Російська служба BBC".

Вік і стан здоров'я вже не дозволяють імператору Акіхіто виконувати свої обов'язки, і уряд дозволив йому зректися престолу.

Протягом своєї багатовікової історії японська монархія була настільки далека від звичайних людей, що коли в 1945 році японці почули по радіо голос свого імператора Хірохіто, що оголошує про поразку країни у Другій світовій війні, багато хто не повірив.

Акіхіто народився 23 грудня 1933 року, він 125-й за рахунком імператор цього роду, який існує понад 2600 років. Це робить династію імператора найстарішою спадковою монархією в світі. Хірохіто публічно відмовився від претензій на божественне походження імператорської сім'ї в рамках капітуляції Японії після Другої світової війни.

7 січня 1989 року наслідний принц став імператором Японії, успадкувавши трон після смерті батька. Офіційні церемонії з приводу сходження на престол тривали близько двох років.

Згідно конституції Японії, імператор - символ нації, однак частина японців все ще вважає, що до нього слід ставитись як до божества.

Як повідомляли Українські Новини, король Іспанії відрікся від престолу в 2014 році.

Раніше Бенедикт XVI вперше розповів, чому відрікся від папського престолу.

У 2012 році ммператор Японії переніс другу операцію на легенях.

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