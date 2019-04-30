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30 квітня 2019, вівторок, 12:45 50
Події 2019-05-01T00:00:07+03:00
Українські Новини
На Рівненській АЕС сталася пожежа

На Рівненській АЕС сталася пожежа

На Рівненській АЕС увечері 29 квітня сталася пожежа через пошкодження трансформатора. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на начальника управління інформації та зв'язків із громадськістю Рівненської АЕС Петра Кратика.

За його словами, у 21:04 з-за пошкодження трансформатора зв'язку 7АТ з подальшим його спалахом сталося відключення першої системи шин 330 кВ і відповідно відключення енергоблоку №3.

Рятувальники ліквідували пожежу близько 22 годин. Причини встановлюються. В даний час на АЕС працюють 1-й і 4-й енергоблоки.

"За міжнародною шкалою подій на атомних об'єктах INES подія класифікується рівнем "нуль". Радіаційний та екологічний стан не змінювалося", - підкреслив Кратик.

Нагадаємо, в Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі: підозрюють неповнолітніх.

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