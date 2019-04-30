У Росії утримують більше 230 політв'язнів

Росія на чолі з Володимиром Путіним впроваджує нові закони, які роблять нові сфери життя потенційними об'єктами кримінального переслідування.\r\nПро це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на доповідь вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies з участю російського Правозахисного центру "Меморіал". Політичні опоненти влади, активісти громадянського суспільства та журналісти перебувають під особливим ризиком - так само, як і українські активісти, релігійні і національні меншини, ЛГБТ-активісти, - всім їм в РФ загрожує можливе переслідування за законами, які дають правоохоронним органам можливість заарештувати, затримувати і садити якого за їх бажанням", - наголошується в документі.\r\nЖертвами переслідувань з боку російської влади стають опозиційні політики, громадські активісти, представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 березня самопроголошена "Луганська народна республіка" передала Україні 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання.\r\n7 лютого "ЛНР" передала Україні 33 укладених.\r\nВ СБУ заявили, що бойовики завербували переміщених з "ЛНР" ув'язнених шпигувати за українськими військовими.