У Росії утримують більше 230 політв'язнів

Росія на чолі з Володимиром Путіним впроваджує нові закони, які роблять нові сфери життя потенційними об'єктами кримінального переслідування.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на доповідь вашингтонської юридичної компанії Perseus Stategies з участю російського Правозахисного центру "Меморіал". Політичні опоненти влади, активісти громадянського суспільства та журналісти перебувають під особливим ризиком - так само, як і українські активісти, релігійні і національні меншини, ЛГБТ-активісти, - всім їм в РФ загрожує можливе переслідування за законами, які дають правоохоронним органам можливість заарештувати, затримувати і садити якого за їх бажанням", - наголошується в документі.

Жертвами переслідувань з боку російської влади стають опозиційні політики, громадські активісти, представники релігійних та національних меншин, ЛГБТ-активісти, а також громадяни України та проукраїнські активісти.

Як повідомляли Українські Новини, 20 березня самопроголошена "Луганська народна республіка" передала Україні 60 ув'язнених для подальшого відбування покарання.

7 лютого "ЛНР" передала Україні 33 укладених.

В СБУ заявили, що бойовики завербували переміщених з "ЛНР" ув'язнених шпигувати за українськими військовими.