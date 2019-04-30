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30 квітня 2019, вівторок, 08:10 33
Політика 2019-04-30T13:30:05+03:00
Українські Новини
У Росії рейсовий автобус з українцями врізався у вантажівку, є постраждалі

У Росії рейсовий автобус з українцями врізався у вантажівку, є постраждалі

У Росії в Орловській області на 423-му кілометрі траси М-2 зіткнулися рейсовий автобус, що їхав з Києва (Україна) та вантажний автомобіль "Камаз", в результаті ДТП постраждала 21 людина. Про це повідомляє "РБК-Україна".

"Серед постраждалих є громадяни України, стан одного потерпілого оцінюється як важкий", - йдеться в повідомленні.

За інформацією російських ЗМІ, аварія сталася в Кромському районі Орловської області. У результаті зіткнення рейсового автобуса Yutong з "Камазом" автобус перекинувся в кювет. Хто був винуватцем дорожньо-транспортної пригоди поки невідомо.

За попередніми даними, обидва транспортні засоби рухалися у попутному напрямку.

Нагадаємо, що у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, загинула одна людина.

Автобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, дві людини загинули.

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