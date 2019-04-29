Мікроавтобус з футболістами потрапив в аварію в Туреччині

Мікроавтобус, в якому їхали члени футбольної команди Alanyaspor, перекинувся в Туреччині. В результаті загинув півзахисник команди.\r\nПро це повідомив Daily Sabah.\r\nТак, машина виїхала з міста Кайсері після закінчення матчу, але незабаром вона з'їхала з дороги і перекинулася.\r\nПопередньо вдалося з'ясувати, що причиною аварії стало те, що на момент ДТП обидва водія в мікроавтобусі поснули. В результаті травмувалося 7 осіб, і один з них був госпіталізований у важкому стані. Врятувати його не вдалося – 28-річний півзахисник Йозеф Шурал загинув.\r\nВодіїв допитали і затримали того, хто в момент ДТП був за кермом.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, футболіст Марадона попався п'яним за кермом.\r\nУ лютому 2018 року у Львівській області перекинувся автобус з 20 футболістами.