Мікроавтобус з футболістами потрапив в аварію в Туреччині

Мікроавтобус, в якому їхали члени футбольної команди Alanyaspor, перекинувся в Туреччині. В результаті загинув півзахисник команди.

Про це повідомив Daily Sabah.

Так, машина виїхала з міста Кайсері після закінчення матчу, але незабаром вона з'їхала з дороги і перекинулася.

Попередньо вдалося з'ясувати, що причиною аварії стало те, що на момент ДТП обидва водія в мікроавтобусі поснули. В результаті травмувалося 7 осіб, і один з них був госпіталізований у важкому стані. Врятувати його не вдалося – 28-річний півзахисник Йозеф Шурал загинув.

Водіїв допитали і затримали того, хто в момент ДТП був за кермом.

Як повідомляли Українські Новини, футболіст Марадона попався п'яним за кермом.

У лютому 2018 року у Львівській області перекинувся автобус з 20 футболістами.