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01 травня 2019, середа, 06:15 25
Суспільство 2019-05-01T09:26:23+03:00
Українські Новини
Змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і без зміни номеру: як це працює

Змінити оператора зв'язку можна безкоштовно і без зміни номеру: як це працює

Мобільний телефон. Фото: a24.az
Мобільний телефон. Фото: a24.az

Вже з сьогоднішнього дня українцям стане доступна послуга безкоштовної зміни мобільного оператора без втрати свого номера.

Як повідомляє Itc.ua така послуга буде підтримана найбільшими операторами України: "Київстар", Vodafone, Lifecell.

Абонент при переході на користування послугами нового оператора зберігає не лише основний номер, але і код оператора мобільного зв'язку, послугами якого користувався з самого початку реєстрації номера.

За даними сервісу, так званий "перехідний період" з одного оператора на інший буде займати три дні. Однак абонент не буде обмежений все це час в користуванні.

Якщо ж абонент захоче перервати операцію, він може зробити це лише в перші 36 годин після подачі заявки. По завершенню цієї процедури абоненту видадуть нову SIM-карту.

Для інформування тих абонентів, які не знають, що їх співрозмовники змінили оператора, перед з'єднанням кожен раз буде звучати голосове попередження. Однак послугу можна буде відключити.

Також наголошується, що надання послуги зміни оператора разом з видачею нової SIM-карти безкоштовне. Після переходу на нового оператора, абонент зможе самостійно вибрати один з доступних тарифних планів, або за нього це зробить автоматика.

Щоб повернути залишок на рахунку попереднього оператора, потрібно буде подавати відповідну заяву, вказавши реквізити банківського рахунку для зарахування залишку в найближчому центрі обслуговування абонентів старого мобільного оператора.

Як повідомляли Українські Новини,країнців за рік втратили більше мільярда гривень на "прихованих" послуги мобільних операторів.

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