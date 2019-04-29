Україна і Чехія домовилися про співпрацю в сфері боротьби зі злочинністю

Поліція України та поліція Чехії домовилися про співпрацю у сфері боротьби зі злочинністю.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українськi Новини.

"Сьогодні, 29 квітня, перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін і заступник голови поліції Чеської Республіки Ярослав Вілд підписали меморандум про взаєморозуміння між поліцейськими двох держав. Сторони співпрацюватимуть у низці сфер боротьби зі злочинністю", - сказано в ньому.

Зустріч Аброськіна і Вілда пройшла в Празі.

Зазначається, що йшлося про пошук, виявлення і документування злочинів, пов'язаних з організованими злочинними угрупованнями, нелегальною міграцією й торгівлею людьми, а також про співпрацю у сфері боротьби з кіберзлочинністю, відмиванням грошей, незаконною торгівлею зброєю, проявами транснаціональної злочинності.

Як повідомляли Українські Новини, Україна і Японія будуть співпрацювати у сфері оборони.