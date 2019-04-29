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29 квітня 2019, понеділок, 19:00 26
Президент 2019-04-29T23:30:04+03:00
Українські Новини
Цимбалюк буде представляти Україну при міжнародних організаціях у Відні

Цимбалюк буде представляти Україну при міжнародних організаціях у Відні

Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Прокопчука з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія), призначивши замість нього Євгена Цимбалюка.

Про це йжеться в указах №№ 174 і 175 від 29 квітня, передають Українські Новини.

Прокопчук обіймав цю посаду з червня 2010 року, він був призначений тоді Президентом Віктором Януковичем замість Володимира Єльченка.

46-річний Цимбалюк у 2015-2018 роках був послом України в Кенії.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив з посади посла в Молдові Гнатишина.

Порошенко звільнив херсонського губернатора Гордєєва, призначивши замість нього в.о. Бутрія.

Раніше першого заступника голови Держприкордонслужби звільнив Порошенко.

Також Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Божка.

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