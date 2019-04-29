Цимбалюк буде представляти Україну при міжнародних організаціях у Відні

Президент Петро Порошенко звільнив Ігоря Прокопчука з посади постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія), призначивши замість нього Євгена Цимбалюка.\r\nПро це йжеться в указах №№ 174 і 175 від 29 квітня, передають Українські Новини.\r\nПрокопчук обіймав цю посаду з червня 2010 року, він був призначений тоді Президентом Віктором Януковичем замість Володимира Єльченка.\r\n46-річний Цимбалюк у 2015-2018 роках був послом України в Кенії.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Порошенко звільнив з посади посла в Молдові Гнатишина.\r\nПорошенко звільнив херсонського губернатора Гордєєва, призначивши замість нього в.о. Бутрія.\r\nРаніше першого заступника голови Держприкордонслужби звільнив Порошенко.\r\nТакож Порошенко звільнив главу Служби зовнішньої розвідки Божка.