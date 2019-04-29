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29 квітня 2019, понеділок, 18:00 52
Силові структури 2019-04-30T00:00:03+03:00
Українські Новини
На Великдень виявили майже втричі більше п'яних водіїв, ніж на Різдво

На Великдень виявили майже втричі більше п'яних водіїв, ніж на Різдво

Поліцейські упродовж минулої доби, 28 квітня, виявили 414 водіїв, що керували автомобілями, маючи ознаки алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.

Про це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українськi Новини.

Згідно з ним, загалом за минулу добу поліцейські виявили 5 935 порушень правил дорожнього руху.

Серед них 620 - керування транспортним засобом без відповідних документів, також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку 917 водіїв.

Станом на 28 квітня на дорогах країни патрулювали 1 606 екіпажів патрульної поліції та груп реагування патрульної поліції, з яких 435 забезпечували безпеку дорожнього руху на автодорогах міжнародного і державного значення.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві 12 квітня, на АЗС "ОККО" на Окружній дорозі прив'язали до стовпа п'яного винуватця ДТП.

Тим часом, на Різдво Нацполіція виявила 159 п'яних водіїв.

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