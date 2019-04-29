На Великдень виявили майже втричі більше п'яних водіїв, ніж на Різдво

Поліцейські упродовж минулої доби, 28 квітня, виявили 414 водіїв, що керували автомобілями, маючи ознаки алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння.\r\nПро це йдеться в повідомленні Національної поліції, передають Українськi Новини.\r\nЗгідно з ним, загалом за минулу добу поліцейські виявили 5 935 порушень правил дорожнього руху.\r\nСеред них 620 - керування транспортним засобом без відповідних документів, також зафіксовано факти перевищення встановленого обмеження швидкості з боку 917 водіїв.\r\nСтаном на 28 квітня на дорогах країни патрулювали 1 606 екіпажів патрульної поліції та груп реагування патрульної поліції, з яких 435 забезпечували безпеку дорожнього руху на автодорогах міжнародного і державного значення.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві 12 квітня, на АЗС "ОККО" на Окружній дорозі прив'язали до стовпа п'яного винуватця ДТП.\r\nТим часом, на Різдво Нацполіція виявила 159 п'яних водіїв.