Сьогодні Україна має виплатити МВФ понад 60 млн СПЗ

Цей платіж здійснюється за раніше діючою програмою Stand-By Arrangement.

Всього Україна має виплатити МВФ понад 1,9 млрд доларів в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Україна мала виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 360 млн доларів 5 лютого.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що готовий підтримувати Україну в проведенні реформ.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз отримання 2 траншів від МВФ в 2019. Технічна місія МВФ працювала в Україні з 5 по 13 березня. Так, НБУ очікує 2 транші на $1,3 млрд від МВФ в 2019.

Кабмін затвердив умови планованого зовнішньої позики на 630 млн доларів. На суму кожного траншу кредиту нараховується: процентний дохід за ставкою не вище ніж 5,9% річних; комісія за організацію кредиту в обсязі 0,8%.

У жовтні 2018 Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму stand by.