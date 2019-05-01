Сьогодні Україна має виплатити МВФ понад 60 млн СПЗ

Сьогодні, 1 травня, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 60,761 млн СПЗ (спецправа запозичення).\r\nЦей платіж здійснюється за раніше діючою програмою Stand-By Arrangement.\r\nВсього Україна має виплатити МВФ понад 1,9 млрд доларів в 2019 році.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україна мала виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 360 млн доларів 5 лютого.\r\nРаніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що готовий підтримувати Україну в проведенні реформ.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз отримання 2 траншів від МВФ в 2019. Технічна місія МВФ працювала в Україні з 5 по 13 березня. Так, НБУ очікує 2 транші на $1,3 млрд від МВФ в 2019.\r\n\r\nКабмін затвердив умови планованого зовнішньої позики на 630 млн доларів. На суму кожного траншу кредиту нараховується: процентний дохід за ставкою не вище ніж 5,9% річних; комісія за організацію кредиту в обсязі 0,8%.\r\nУ жовтні 2018 Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму stand by.\r\n\r\n