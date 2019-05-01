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01 травня 2019, середа, 07:00 21
Економіка 2019-05-01T09:26:20+03:00
Українські Новини
Сьогодні Україна має виплатити МВФ понад 60 млн СПЗ

Сьогодні Україна має виплатити МВФ понад 60 млн СПЗ

МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Сьогодні, 1 травня, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду 60,761 млн СПЗ (спецправа запозичення).

Цей платіж здійснюється за раніше діючою програмою Stand-By Arrangement.

Всього Україна має виплатити МВФ понад 1,9 млрд доларів в 2019 році.

Як повідомляли Українські Новини, Україна мала виплатити Міжнародному валютному фонду (МВФ) близько 360 млн доларів 5 лютого.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив, що готовий підтримувати Україну в проведенні реформ.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз отримання 2 траншів від МВФ в 2019. Технічна місія МВФ працювала в Україні з 5 по 13 березня. Так, НБУ очікує 2 транші на $1,3 млрд від МВФ в 2019.

Кабмін затвердив умови планованого зовнішньої позики на 630 млн доларів. На суму кожного траншу кредиту нараховується: процентний дохід за ставкою не вище ніж 5,9% річних; комісія за організацію кредиту в обсязі 0,8%.

У жовтні 2018 Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про нову програму stand by.

 
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