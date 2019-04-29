"Втомлений" Шулявський міст у Києві практично повністю демонтували. Тепер це місце готове до початку будівництва нового шляхопроводу, який допоможе жителям столиці безпечно і без пробок пересуватися по місту на своїх авто і громадському транспорті.

Як пише Інформатор, будівельні роботи поки ще не почалися.

Згідно з проектом реконструкції, перша черга будівництва включає в себе зведення нового шляхопроводу довжиною 158 метрів. На мосту з'являться шість смуг руху транспорту. Це має збільшити пропускну здатність на 20%. Також з'являться велосипедні доріжки, а підземний перехід під мостом, де ми звикли бачити десятки торгових точок, бездомних і щурів вечорами, реконструюють.

Коли перший етап будівництва завершиться, робочі приступлять до реконструкції розв'язки мосту. Але це станеться лише після здачі готового шляхопроводу.

Повідомляється, що завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу, велосипедних доріжок, ліво - і правоповоротных з'їздів, а також реконструкцію підземного пішохідного переходу, благоустрій та озеленення планують до кінця 2019 року.

Як повідомлялося, реконструкцію Шулявського моста розпочато 18 березня. З початком робіт рух транспорту в районі значно ускладнене.

Тим часом будівельники Шулявського мосту в Києві були змушені залишити роботу і мітингувати біля будівлі АМКУ.