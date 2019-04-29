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29 квітня 2019, понеділок, 16:14 69
Зовнішня політика 2019-04-30T00:00:04+03:00
Українські Новини
Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт

Путін порадив Зеленському повернути Саакашвілі український паспорт

Президент Росії Путін порадив Володимиру Зеленському, який переміг на виборах Президента, повернути колишньому Президентові Грузії, голові політичної партії "Рух нових сил" Михеїлу Саакашвілі український паспорт.

Про це йдеться в стенограмі відповіді Путіна на запитання журналістів, розміщеної на сайті президента Росії, передають Українськi Новини.

Журналіст попросив Путіна прокоментувати слова Зеленського, який у відповідь на заяву Путіна про готовність видавати російські паспорти не лише жителям самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік", але й усім українцям, сказав, що він готовий видавати паспорти усім росіянам.

Путін сказав, що вважає, нібито українці й росіяни по суті своїй "є одним народом", і якщо в українців і росіян буде загальне громадянство, від цього буцімто "тільки виграють і росіяни, і українці".

"Що стосується свободи і так далі, то це теж важливий момент. Але в цьому сенсі, напевно, краще розпочати навіть не з Росії, не з росіян, а, скажімо, з Грузії або з тих, хто були грузинами. Наприклад, було б справедливим повернути український паспорт людині, яка у минулому була грузином, а сьогодні вважає себе українцем, маю на увазі Саакашвілі Михеїла Миколайовича", - сказав Путін.

З його слів, Саакашвілі був незаконно позбавлений українського громадянства і незаконно висланий з України, і його слід було б повернути і поновити його в порушених правах, як і деяких інших громадян України, які, зі слів президента країни-агресора, були вимушені покинути територію країни і поїхати, рятуючись від "переслідувань українського режиму".

Як повідомляли Українські Новини, екс-голова Одеської області і один з лідерів "Руху нових сил" Михайло Саакашвілі заявив, що він готовий почекати, поки йому не дозволять в'їзд в Україну.

26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.

У травні 2018 року суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі.

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