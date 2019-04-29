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29 квітня 2019, понеділок, 10:45 53
Події 2019-04-29T22:45:04+03:00
Українські Новини
У Харкові в авто кинули гранату: водій госпіталізований

У Харкові в авто кинули гранату: водій госпіталізований

Підрив авто гранатою. Фото: ГУ НП в Харківській області
Підрив авто гранатою. Фото: ГУ НП в Харківській області

Чоловік госпіталізований 28 квітня в результаті підриву гранатою автомобіля Toyota на вулиці Старогригорівській в Харкові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Інформація про вибух гранати надійшла в Новобаварский відділ поліції о 16:46.

Правоохоронці встановили, що невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль Toyota.

Від вибуху постраждав 45-річний водій автомобіля, житель міста Зміїв Харківської області.

У тяжкому неконтактному стані він доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги.

"Під час проведених оперативних заходів співробітниками карного розшуку Новобаварского відділу поліції спільно з оперуповноваженими Управління карного розшуку за скоєння цього злочину був затриманий 33-річний харків'янин", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство).

Представник прес-служби повідомила журналістам, що, за попередніми даними, злочин скоєно з хуліганських мотивів.

Затриманий - безробітний харків'янин, раніше не судимий.

Підрив авто гранатою. Фото: ГУ НП в Харківській областіПідрив авто гранатою. Фото: ГУ НП в Харківській області

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом авто на швидкості 150 км/год вибухнула граната, водій загинув.

Раніше у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.

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