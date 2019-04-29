У Харкові в авто кинули гранату: водій госпіталізований

Чоловік госпіталізований 28 квітня в результаті підриву гранатою автомобіля Toyota на вулиці Старогригорівській в Харкові.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.\r\nІнформація про вибух гранати надійшла в Новобаварский відділ поліції о 16:46.\r\nПравоохоронці встановили, що невідомий кинув гранату через вікно в автомобіль Toyota.\r\nВід вибуху постраждав 45-річний водій автомобіля, житель міста Зміїв Харківської області.\r\nУ тяжкому неконтактному стані він доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги.\r\n"Під час проведених оперативних заходів співробітниками карного розшуку Новобаварского відділу поліції спільно з оперуповноваженими Управління карного розшуку за скоєння цього злочину був затриманий 33-річний харків'янин", - йдеться в повідомленні.\r\nЗа даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство).\r\nПредставник прес-служби повідомила журналістам, що, за попередніми даними, злочин скоєно з хуліганських мотивів.\r\nЗатриманий - безробітний харків'янин, раніше не судимий.\r\n\r\nПідрив авто гранатою. Фото: ГУ НП в Харківській області\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під Києвом авто на швидкості 150 км\/год вибухнула граната, водій загинув.\r\nРаніше у Харківській області чоловік напився з матір'ю, показав їй гранату і підірвав будинок.