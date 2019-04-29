Військові витрати України зросли на 21%

В 2018 році світові військові витрати зросли до $1,8 трильйона, що на 2,6% більше, ніж у 2017 році і є найвищим показником з 1988 року.

Про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу (SIPRI) від 29 квітня, пише "Українська правда".

"У 2018 році світові військові витрати становили 2,1% світового валового внутрішнього продукту або $239 на людину", - йдеться в повідомленні.

В п'ятірку країн з найбільшими військовими витратами у світі увійшли США, Китай, Саудівська Аравія, Індія і Франція. На них припадало 60% світових військових витрат.

Зокрема США витратили на оборону $649 мільярдів, Китай – $250 мільярдів (у Китаї зростання військових витрат спостерігався 24-й рік поспіль).

Також значно збільшили свої військові витрати в 2018 році і кілька країн у Центральній і Східній Європі.

Зокрема витрати Польщі зросли на 8,9% до $11,6 мільярда, витрати України – на 21% до $4,8 мільярда.

Витрати Болгарії, Латвії, Литви та Румунії також зросли (18-24%) у 2018 році.

"Зростання військових витрат у Центральній та Східній Європі багато в чому пов'язане із зростаючими уявленнями про погрози з боку Росії. Це незважаючи на те, що російські військові витрати за останні два роки скоротилися", - повідомив старший науковий співробітник Програми озброєнь і військових витрат SIPRI Пітер Веземан.

Зазначається, що в 2018 році військові витрати Росії скоротилися на 3,5% порівняно з 2017 роком і становили $61,4 мільярда. Це зробило її шостий за розмірами військових витрат країною в рейтингу SIPRI.

Разом з тим деякі країни скоротили витрати на оборону. Зокрема в країнах Африки військові скоротилися на 8,4% (в Алжирі (-6,1%), Анголі (-18%) та Судані (- 49%)), а в державах на Близькому Сході – на 1,9%.

SIPRI відстежує зміни у військових витратах у всьому світі. Військові витрати включають в себе витрати уряду на поточну військову діяльність і збройні сили, в тому числі заробітну плату та допомогу, оперативні витрати, закупівлі озброєння та військової техніки, військове будівництво, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, а також управління і тилове забезпечення.

Раніше повідомлялося, що Росія вперше за 19 років знизила військові витрати.

Тим часом США збільшили військові витрати на $165 млрд.