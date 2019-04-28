Біля Хітроу спалахнули вугільні склади, вогонь перекинувся на вокзал Паддінгтон

Недалеко від найбільшого і всесвітньо відомого аеропорту Лондона Хітроу, де раніше сталася серйозна аварія, на вугільних складах в районі Західного Дрейтона сталася масштабна пожежа, повідомляє Daily Mail.\r\nВогонь спалахнув після 14:00. Шлейфи чорного диму летили на північ від злітно-посадкових смуг Хітроу.\r\nУ гасінні вогню були задіяні десять пожежних машин і близько 70 пожежників після того, як полум'я охопило контейнер, промислову конвеєрну стрічку, 15 фургонів і три вантажівки.\r\nПожежа біля Хітроу. Фото: Twitter\r\nТакож свідки повідомили про вибухи після того, як спалахнула пожежа.\r\nВогонь локалізовано, однак загоряння ще залишається. Повідомлень про загиблих і постраждалих немає.\r\nБританська транспортна поліція повідомила, що вогонь торкнувся станції Паддінгтона, тому пасажири Хітроу стикаються з труднощами. Послуги Великої Західної залізниці відкладені або скасовані.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в аеропорту Хітроу пілот спробував залізти в літак через вікно.\r\nРаніше в аеропорту Хітроу заарештували п'яного пілота.