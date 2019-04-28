Біля Хітроу спалахнули вугільні склади, вогонь перекинувся на вокзал Паддінгтон

Недалеко від найбільшого і всесвітньо відомого аеропорту Лондона Хітроу, де раніше сталася серйозна аварія, на вугільних складах в районі Західного Дрейтона сталася масштабна пожежа, повідомляє Daily Mail.

Вогонь спалахнув після 14:00. Шлейфи чорного диму летили на північ від злітно-посадкових смуг Хітроу.

У гасінні вогню були задіяні десять пожежних машин і близько 70 пожежників після того, як полум'я охопило контейнер, промислову конвеєрну стрічку, 15 фургонів і три вантажівки.

Пожежа біля Хітроу. Фото: Twitter

Також свідки повідомили про вибухи після того, як спалахнула пожежа.

Вогонь локалізовано, однак загоряння ще залишається. Повідомлень про загиблих і постраждалих немає.

Британська транспортна поліція повідомила, що вогонь торкнувся станції Паддінгтона, тому пасажири Хітроу стикаються з труднощами. Послуги Великої Західної залізниці відкладені або скасовані.

Як повідомляли Українські Новини, в аеропорту Хітроу пілот спробував залізти в літак через вікно.

Раніше в аеропорту Хітроу заарештували п'яного пілота.