У США помер екс-сенатор Лугар, який допоміг Україні позбутися ядерної зброї

У неділю, 28 квітня, у віці 87 років помер Річард Лугар, який обіймав посаду сенатора від штату Індіана з 1976 до 2013 року, повідомляється на сайті науково-дослідного інституту Центр Лугара.

Екс-сенатор помер в Інституті серця і судин Inova Fairfax у Вірджинії. Причиною смерті були ускладнення з боку хронічної запальної поліневропатії.

У нього залишилася дружина Чар і четверо синів - Марк, Боб, Джон і Девід. Хвороба тривала недовго і швидко забрала життя Лугара, весь час сім'я провела з ним у лікарні.

У 1992 році, після прийняття Україною незалежності, Лугар приїжджав з офіційним візитом до Києва і пообіцяв Президенту Леоніду Кравчуку підтримку в кілька десятків мільйонів доларів для ядерного роззброєння України. В результаті США виділили $800 млн на цю програму.

У 2006 Лугар отримав орден князя Ярослава Мудрого за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного співробітництва, зміцнення авторитету та позитивного іміджу України у світі, популяризацію її історичних і сучасних досягнень.

В 2016 Президент Петро Порошенко нагородив Лугара орденом Свободи за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини і сучасних досягнень та з нагоди 25-ї річниці незалежності України.