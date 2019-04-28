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28 квітня 2019, неділя, 18:57 9
Політика 2019-04-28T22:45:02+03:00
Українські Новини
Новинський повідомив про те, що Благодатний вогонь був доставлений на неконтрольований Донбас

Новинський повідомив про те, що Благодатний вогонь був доставлений на неконтрольований Донбас

"Вперше з 2014 року - з початку бойових дій на Сході України - Благодатний Вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Це сигнал нашим братам і співвітчизникам, які перебувають на непідконтрольній Києву території: ми залишаємося єдиними, як би нас не намагалися роз'єднати".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

Він упевнений, що для людей по той бік лінії розмежування це можливість мати почуття причетності до великого Свята, відчувати єдність зі своїми братами в рамках єдиної Церкви.

"Українська Православна Церква відіграє важливу роль у процесі об'єднання країни. Донецька і Маріупольська єпархія продовжує залишатися єдиною - незважаючи на тривалі бойові дії на Донбасі. Але саме з духовного єднання має розпочатися реальне об'єднання країни", - зазначає політик.

Новинський також вважає, що такі кроки можуть дати набагато більше для досягнення миру, ніж заяви політиків, що вправляються у красномовстві замість конкретних справ.

"Звістку про Воскресіння Христа і супроводжуючі його чудеса, що несуть мир і любов, об'єднуючи віруючих, а не поглиблюючи ворожнечу між громадянами однієї держави. Саме з таких кроків починається процес подолання протистояння, починається шлях до Миру".

Нагадаємо, що 27 квітня Голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський у складі делегації Української Православної Церкви на чолі з Керуючим справами УПЦ Митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм привіз до Києва Благодатний вогонь для українців.
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