Новинський повідомив про те, що Благодатний вогонь був доставлений на неконтрольований Донбас

"Вперше з 2014 року - з початку бойових дій на Сході України - Благодатний Вогонь, привезений до Києва з Єрусалима, був переданий і в Донецьк. Це сигнал нашим братам і співвітчизникам, які перебувають на непідконтрольній Києву території: ми залишаємося єдиними, як би нас не намагалися роз'єднати".\r\nПро це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.\r\nВін упевнений, що для людей по той бік лінії розмежування це можливість мати почуття причетності до великого Свята, відчувати єдність зі своїми братами в рамках єдиної Церкви.\r\n"Українська Православна Церква відіграє важливу роль у процесі об'єднання країни. Донецька і Маріупольська єпархія продовжує залишатися єдиною - незважаючи на тривалі бойові дії на Донбасі. Але саме з духовного єднання має розпочатися реальне об'єднання країни", - зазначає політик.\r\nНовинський також вважає, що такі кроки можуть дати набагато більше для досягнення миру, ніж заяви політиків, що вправляються у красномовстві замість конкретних справ.\r\n"Звістку про Воскресіння Христа і супроводжуючі його чудеса, що несуть мир і любов, об'єднуючи віруючих, а не поглиблюючи ворожнечу між громадянами однієї держави. Саме з таких кроків починається процес подолання протистояння, починається шлях до Миру".\r\nНагадаємо, що 27 квітня Голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський у складі делегації Української Православної Церкви на чолі з Керуючим справами УПЦ Митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм привіз до Києва Благодатний вогонь для українців.