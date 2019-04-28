У Львові невідомий повідомив про мінування храмів у центрі міста

Невідомий 28 квітня близько 18:00 повідомив про мінування 5 храмів у центрі Львова. Про це йдеться в повідомленні "Гарячої лінії міста Львова" Львівської міської ради, передають Українські Новини.

"За інформацією Держнс, надійшла інформація про мінування храмів", - йдеться в повідомленні.

Інформація надійшла в поліцію на електронну пошту.

За попередніми даними, невідомий повідомив про мінування костелу Бернардинів на вул. Соборній, 5А, Преображенського храму на вул. Краківська, 21, Свято-Троїцького храму на вул. Антоновича, 100, церкви Святого Андрія на вул. Соборній, 5 та храму Петра і Павла на вул. Театральна, 11.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

Як повідомляли Українські Новини, поліція почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування державного підприємства "Львівський бронетанковий завод", що входить в державний концерн "Укроборонпром".