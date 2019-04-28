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28 квітня 2019, неділя, 14:28 42
Події 2019-04-29T06:30:04+03:00
Українські Новини
Підліток впав з мосту під час селфі в Харківській області

Підліток впав з мосту під час селфі в Харківській області

У селищі Селекціонному у Харківській області 13-річний хлопець впав з залізничного мосту, фотографуючись з друзями.

Про це повідомила поліція Харківської області, передають Українські Новини.

За словами медиків, він знаходиться в стані середньої тяжкості.

В той же час, за даними правоохоронців, підліток раптово зірвався з мосту під час фотографування.

Його забрали в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція з'ясовує всі обставини падіння підлітка.

Як повідомляли Українські Новини, в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфи.

При цьому за чотири роки понад 200 осіб в світі померли через селфі.

Раніше в Донецькій області підліток стрибнув з парашутом з 14 поверху і розбився на очах у своєї матері

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