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28 квітня 2019, неділя, 11:15 18
Події 2019-04-28T13:15:01+03:00
Українські Новини
У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований

У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований

У суботу, 27 квітня, в центрі Києва сталася ДТП. На вулиці Володимирській, прямо навпроти головного корпусу університету імені Тараса Шевченка, постачальник піци на скутері влетів в автомобіль Mercedes. Аварія сталася близько 22:10.

Кур'єра забрала швидка допомога. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Mercedes, громадянина Грузії, він стояв на світлофорі і тільки починав рух, як побачив, що скутер виїхав на зустрічну смугу і влетів йому в бампер. Чоловік стверджує, що кур'єр їхав без габаритів, а на зустрічній смузі виявився, тому що об'їжджав штучну нерівність (лежачий поліцейський). Постраждалий постачальник розповів патрульним, що це автомобіль пішов на розворот і збив його.

Внаслідок зіткнення постачальник серйозно травмував ногу. Хлопця госпіталізували медики. Обставини аварії з'ясовує патрульна поліція.

ДТП у Києві. Фото: Інформатор.ДТП в Києві. Фото: Інформатор.

 

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