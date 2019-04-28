У Києві скутер піцерії Mamamia протаранив Mercedes: водій госпіталізований

У суботу, 27 квітня, в центрі Києва сталася ДТП. На вулиці Володимирській, прямо навпроти головного корпусу університету імені Тараса Шевченка, постачальник піци на скутері влетів в автомобіль Mercedes. Аварія сталася близько 22:10.

Кур'єра забрала швидка допомога. Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Mercedes, громадянина Грузії, він стояв на світлофорі і тільки починав рух, як побачив, що скутер виїхав на зустрічну смугу і влетів йому в бампер. Чоловік стверджує, що кур'єр їхав без габаритів, а на зустрічній смузі виявився, тому що об'їжджав штучну нерівність (лежачий поліцейський). Постраждалий постачальник розповів патрульним, що це автомобіль пішов на розворот і збив його.

Внаслідок зіткнення постачальник серйозно травмував ногу. Хлопця госпіталізували медики. Обставини аварії з'ясовує патрульна поліція.

ДТП в Києві. Фото: Інформатор.