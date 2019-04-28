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28 квітня 2019, неділя, 10:45 24
Події 2019-04-28T13:15:01+03:00
Українські Новини
Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал

Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал

Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.
Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.

В ніч на неділю, 28 квітня по вулиці Горова в селі Вороньків, Бориспільського району, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі згоріли 2 будинки.

Як повідомляє місцевий сайт Рух Борисполя, приблизно в 5:00 ранку загорівся один будинок, але пізніше вогонь перекинувся і на інший, сусідський.

Люди з обох будинків не постраждали. Причини з'ясовуються.

За однією з версій, пожежа почалася через навмисний підпалу двору, в якому жила літня жінка.

Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.Пожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.

Нагадаємо, в Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі: підозрюють неповнолітніх.

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