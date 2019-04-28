Під Борисполем сталася масштабна пожежа, можливий навмисний підпал

В ніч на неділю, 28 квітня по вулиці Горова в селі Вороньків, Бориспільського району, сталася масштабна пожежа. Внаслідок пожежі згоріли 2 будинки.\r\nЯк повідомляє місцевий сайт Рух Борисполя, приблизно в 5:00 ранку загорівся один будинок, але пізніше вогонь перекинувся і на інший, сусідський.\r\nЛюди з обох будинків не постраждали. Причини з'ясовуються.\r\nЗа однією з версій, пожежа почалася через навмисний підпалу двору, в якому жила літня жінка.\r\n\r\n\r\nПожежа під Борисполем. Фото: Рух Борисполя.\r\nНагадаємо, в Дніпрі сталася пожежа в покинутому кінотеатрі: підозрюють неповнолітніх.