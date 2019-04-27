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27 квітня 2019, субота, 22:00 73
Суспільство 2019-04-28T12:15:02+03:00
Українські Новини
Напередодні роковин трагедії в одеському Будинку профспілок біля будівлі з'явилася шашлична

Напередодні роковин трагедії в одеському Будинку профспілок біля будівлі з'явилася шашлична

Напередодні роковини пожежі в Будинку профспілок в Одесі, яка сталася 2 травня 2014 року, журналісти відвідали площу Куликове поле, де знаходився будинок, і виявили шашличну на місці трагедії, повідомляє "Думська".

На задньому дворі будинку спорудили альтанку з цегляним мангалом. Охорона забороняла знімати шашличну, погрожуючи фізичною розправою.

У свою чергу голова Федерації профспілок Одеської області В'ячеслав Буратинський заявив, що не знає, хто встановив мангал, однак нічого поганого в цьому не бачить.

"Можливо, це будівельники зробили, але якщо чесно, я проблем не бачу - він нікому не заважає", - заявив Буратинський.

2 травня 2014 року в результаті вуличних заворушень, викликаних протистоянням активістів "Антимайдану" і "Євромайдану", в Будинку профспілок сталася масштабна пожежа, що забрала 42 людських життя.

Мангал біля Будинку профспілок. Фото: Мангал біля Будинку профспілок. Фото: "Думська"

З 2017 року в будівлі триває ремонт. При цьому прокуратура судилася з Федерацією профспілок, домагаючись повернення Будинку профспілок у держвласність. Будівлю хотіли передати під штаб ВМСУ, проте суд став на бік ФПУ.

Як повідомляли Українські Новини, паркан біля Будинку профспілок в Одесі пофарбували у червоно-чорний.

Тим часом Будинок профспілок на Майдані відреставрували. Пізніше на Будинку профспілок в Києві встановили вивіску KFC, а потім завернули її в чорний целофан.

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