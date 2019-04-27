Митрополит УПЦ Антоній і Вадим Новинський привезли до України благодатний вогонь

Голова парламентської фракції "Опозиційного блоку" Вадим Новинський у складі делегації Української Православної Церкви на чолі з Керуючим справами УПЦ Митрополитом Бориспільським та Броварським Антонієм прибув до аеропорту "Бориспіль" з Благодатним вогнем для українців.

Про це йдеться на сторінці ОБ в соцмережі Facebook.

"Цей Божественний благодатний вогонь, який очікували паломники зі всього світу як провісник Воскресіння Христового, ми привезли з Єрусалима до Києва з вірою у все світле і добре, що так заслуговують українці! В Україні зараз, як ніколи, необхідно розсіяти морок і розкол у суспільстві, відновити мир на сході! Нехай цей вогонь зігріє наші душі і об'єднає країну! Тепер привезений нами Благодатний вогонь вирушить з Борисполя у всі обласні центри України в усі єпархії", - повідомив Вадим Новинський.

Сходження Благодатного вогню відбувається в храмі Гробу Господнього в Єрусалимі на місці, де був розіп'ятий, похований, а потім воскрес Ісус Христос. Православні християни вірять, що священний вогонь, який виходить з могили Христа, являє собою полум'я сили Воскресіння.

Лідер опозиції Вадим Новинський побажав усім українцям у цей день з вірою в серці відчути любов і радість, тепло і силу Благодатного вогню!

"Я хочу всіх привітати з цим Світлим святом, побажати мирного неба над головою, миру в душі і любові у ваших родинах. Нехай ваші серця назавжди наповняться радістю про воскреслого Христа!" - звернувся до всіх Вадим Новинський.